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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة.. رافينيا يحلق في الصدارة

رافينيا
رافينيا
حسن العمدة

اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإسباني، بعد انتهاء منافسات الجولة السابعة، في ظل المنافسة القوية بين عدد من نجوم المسابقة.

وواصل البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، تألقه بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك إشبيلية، ليقود فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ويرفع رصيده إلى 12 هدفًا في صدارة جدول ترتيب الهدافين.

ويحتل الثلاثي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ولامين يامال، لاعب برشلونة، وسيرجيو كاميلو، مهاجم رايو فاييكانو، المركز الثاني برصيد 7 أهداف لكل منهم.

وفي المركز التالي، يأتي روبرتو فرنانديز، لاعب إسبانيول، وياسر زابيري، مهاجم راسينج سانتاندير، برصيد 6 أهداف لكل لاعب.

بينما يمتلك كل من الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا، والكرواتي أنتي بوديمير، مهاجم أوساسونا، 5 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة كالتالي:

رافينيا – برشلونة: 12 هدفًا.

كيليان مبابي – ريال مدريد: 7 أهداف.

لامين يامال – برشلونة: 7 أهداف.

سيرجيو كاميلو – رايو فاييكانو: 7 أهداف.

روبرتو فرنانديز – إسبانيول: 6 أهداف.

ياسر زابيري – راسينج سانتاندير: 6 أهداف.

بيير إيميريك أوباميانج – ديبورتيفو لاكورونيا: 5 أهداف.

أنتي بوديمير – أوساسونا: 5 أهداف.

هداف الدوري الإسباني الدوري الإسباني رافينيا برشلونة

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