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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يوافق على دعم 14 مركز شباب بالشرقية والجيزة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

وافق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعم عدد 14 مركز شباب بمحافظتي الشرقية والجيزة، وذلك في ضوء ما ورد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظتين، لتكثيف الأنشطة والبرامج المختلفة وتلبية الاحتياجات الضرورية بالمراكز.

ويشمل الدعم 13 مركز شباب بمحافظة الشرقية، وهي مراكز شباب كفر حافظ، وبني جري، ومنشأة العباسة، والملكيين البحرية، ومنشأة أبو عامر، والصالحية 7، وقرية 16 صان الحجر، والصلاح، والفولي، وقصاصين الشرق، وعرب سلامة، وأبو صميدة، والتنمية الشبابية بالحسينية، بالإضافة إلى مركز شباب أبو ختيرش التابع لإدارة شباب أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن دعم مراكز الشباب يأتي في إطار الحرص على استمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج المقدمة للنشء والشباب، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمراكز بما يساعدها على أداء دورها في خدمة أعضائها وروادها.

وتأتي هذه الموافقات في ضوء ما تشهده مراكز الشباب من تنفيذ للعديد من الأنشطة والبرامج، وحرص الوزارة على دعم المراكز وتلبية احتياجاتها وفقًا لما يرد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الشرقية الجيزة وزير الشباب

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