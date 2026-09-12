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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة والمحافظ يتفقدان استاد الفيوم الرياضي لمتابعة أعمال التطوير

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عمرو مصطفى

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، استاد الفيوم الرياضي، وذلك ضمن برنامج الجولة التفقدية التي يجريها الوزير بالمحافظة، لمتابعة المنشآت الرياضية والوقوف على احتياجاتها ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عادل فهمي، مدير مديرية الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة والمحافظ يتفقدان استاد الفيوم الرياضي لمتابعة أعمال التطوير

تضمنت الجولة تفقد مكونات الاستاد الرياضي، من ملعب قانوني، ومدرجات، بالإضافة إلى استغلال المناطق المتاحة داخل الاستاد وإنشاء "ملعب متعدد الأغراض، ملاعب كرة سلة، ملعب كرة قدم خماسي، ملاعب بادل تنس، حمام سباحة أولمبي وصالة لياقة بدنية، ومنطقة ملعب أطفال".

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الرياضية، والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التطوير، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في سرعة الانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وقال إن الوزارة تواصل التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الرياضية، مؤكدا أن المنشآت الرياضية تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الرياضة المصرية وتوفير بيئة مناسبة أمام الرياضيين والجماهير.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، حرص المحافظة على دعم وتشجيع الاستثمار الجاد في القطاع الرياضي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وتعظيم الاستفادة منها في خدمة أبناء المحافظة، مشيراً أن الاستثمار الرياضي يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق بيئة جاذبة للشباب، لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف ورعاية المواهب.

ولفت المحافظ إلى أهمية أن تتضمن خطط تطوير المنشآت الرياضية رؤية متكاملة تواكب تطلعات أبناء وشباب الفيوم، وتوفر لهم خدمات رياضية متطورة، بما يليق بتاريخ المحافظة الرياضي، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة محافظ الفيوم استاد الفيوم

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