رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ

خلال جولته الموسعة اليوم بمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع نادي ماتريكس الرياضي، كما تابع موقف مشروعي " دلتا جيت مول" و"مدرسة سمارت الدولية"، بالمنطقة التجارية اللوجستية بالمحافظة.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من المناطق التجارية واللوجستية والأصول المتاحة عبر جذب استثمارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تعزيز الأنشطة التجارية والخدمية، وإتاحة مزيد من فرص العمل.

فيما أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نادي ماتريكس الرياضي تم إنشاؤه بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار التي تتولى أعمال التطوير، بينما تنتفع بالمشروع شركة ماتريكس لإنشاء وإدارة الأندية الرياضية، لافتاً إلى أن النادي يقع على مساحة 22.5 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن يسهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المشروع من حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي أشار إلى أن النادي يضم مبنى اجتماعيًا، ومباني إدارية، ومراكز تجارية على مساحة 10 آلاف متر مربع، إلى جانب المطاعم ومناطق ألعاب الأطفال، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية تشمل: ملاعب كرة قدم، وملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، وملاعب التنس والبادل، و5 حمامات سباحة نصف أوليمبية وترفيهية.

وأضاف أن النادي يشتمل أيضاً على أكاديميات لألعاب الدفاع عن النفس، وصالة جيم، وملاعب للاسكواش وتنس الطاولة، بما يتيح تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وجار تنفيذ المرحلة الثانية منه.

وشدد رئيس الوزراء ، على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الأمن والسلامة، خاصة في المنشآت الرياضية وحمامات السباحة ومناطق الأطفال، مع وضع منظومة فعالة للصيانة والتشغيل تضمن الحفاظ على مستوى الخدمات واستدامتها.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع " دلتا جيت مول" (Delta Gate Mall)، وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذه أيضاً بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار التي تتولى أعمال التطوير، بينما تنتفع بالمشروع شركة ريد مول لإنشاء وإدارة المولات التجارية، ويقع المشروع على مساحة 12500 متر مربع، ويتيح ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن نقطة مشاهدة، تابع رئيس الوزراء موقف مشروع "مدرسة سمارت الدولية"، التي تقع داخل المجمع التعليمي للمدارس الدولية والخاصة بالمنطقة التجارية اللوجستية، واستمع إلى شرح حول مكونات المشروع وخطة تنفيذه وتجهيزه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع في الاستثمارات التعليمية الجادة بالمحافظات، للإسهام في إتاحة مزيد من الخدمات التعليمية المتنوعة، مؤكداً أن نجاح هذه المشروعات يرتبط بجودة العملية التعليمية وكفاءة التشغيل.

فيما أوضح الدكتور شريف فاروق أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ تأتي في إطار العمل على الاستفادة من المنطقة في جذب مشروعات خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية توفر خدمات جديدة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الأنشطة المختلفة داخل المنطقة، بما يحولها إلى مقصد خدمي واستثماري متكامل.

بدوره، أشار / حسام الجراحي، إلى أن المشروع يضم مجمعًا للمدارس الدولية والخاصة، من بينها مدرسة سمارت الدولية، ومقام على مساحة تزيد على 13 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن يسهم في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منوهاً إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار التي تتولى أعمال التطوير، فيما تنتفع به شركة ماتريكس إنترناشيونال سكول للخدمات التعليمية، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ مدرسة سمارت الدولية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي الحالي.