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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا يكشف كواليس رحيل جابرييل جيسوس: القرار فاجأني

جيسوس
جيسوس
إسراء أشرف

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن كواليس رحيل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس عن صفوف النادي، مؤكدًا أن قرار مغادرته كان مفاجئًا بالنسبة له.

وأوضح أرتيتا، في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية، أنه لا يعرف على وجه الدقة ما الذي قيل بشأن رحيل جيسوس، لكنه شدد على أن العلاقة بينهما انتهت بشكل جيد، بعدما جمعهما حديث خاص داخل غرفة خلع الملابس قبل مغادرة اللاعب.

وأشار مدرب أرسنال إلى أن الحوار بينهما كان قائمًا على التقدير والامتنان المتبادل، رغم مفاجأة قرار الرحيل.

وقال أرتيتا: «بعض قرارات الرحيل تكون مفاجئة للاعبين، وأنا أتفهم ذلك، خاصة عندما تضطر الأندية إلى اتخاذ قرارات لا يتوقعها بعض أفراد الفريق».

وأكد المدير الفني أن قيمة العلاقة مع اللاعب لا تتوقف عند لحظة الرحيل، موضحًا أن الأهم بالنسبة له هو شكل العلاقة بعد مرور عدة أشهر.

وأضاف: «الجميع شاهد وصول لياندرو تروسارد إلى الفريق، وكيف تطورت علاقته بزملائه داخل غرفة الملابس، وهذا يؤكد أن الأجواء والعلاقات الإنسانية تظل مهمة حتى بعد رحيل اللاعبين».

واختتم أرتيتا حديثه بالتأكيد على رغبته في الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع اللاعبين الذين غادروا أرسنال، مشددًا على أن رحيل جابرييل جيسوس تم في النهاية وسط أجواء إيجابية، رغم المفاجأة التي حملها القرار.

ميكيل أرتيتا أرسنال جابرييل جيسوس جيسوس برشلونة

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