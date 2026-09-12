بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. الأسعار وموعد التسليم

تبدأ اليوم في مصر عملية حجز هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وذلك اعتبارا من الساعة 3 مساء، على أن يبدأ تسليم الأجهزة للمستخدمين يوم الجمعة 18 سبتمبر، بالتزامن مع الموعد العالمي لبدء توفر الهواتف.

وتتراوح أسعار سلسلة iPhone 18 Pro في السوق المصرية، بحسب سعة التخزين، بين 99990 جنيها و215500 جنيه، مع توفير خيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

أسعار iPhone 18 Pro في مصر



يأتي iPhone 18 Pro بالأسعار التالية:

- 256 جيجابايت: 99990 جنيها.

- 512 جيجابايت: 121100 جنيه.

- 1 تيرابايت: 155500 جنيه.

- 2 تيرابايت: 199990 جنيه.



أما iPhone 18 Pro Max فتبدأ أسعاره من:

- 256 جيجابايت: 107500 جنيه.

- 512 جيجابايت: 129900 جنيه.

- 1 تيرابايت: 165500 جنيه.

- 2 تيرابايت: 215500 جنيه.

ألوان iPhone 18 Pro Max



ويأتي ذلك مع بدء الحجز في مصر اليوم في تمام الساعة 3 مساب، بينما من المقرر أن تصل الأجهزة إلى العملاء يوم 18 سبتمبر في التوقيت نفسه المعتمد عالميا لبدء التسليم.

ويعد إصدار 2 تيرابايت الأعلى سعرا في السلسلة، إذ يصل سعر iPhone 18 Pro Max بهذه السعة إلى 215500 جنيه، بينما يبلغ سعر iPhone 18 Pro بسعة التخزين نفسها 199990 جنيها.

وبذلك يصل الفارق بين الإصدارين Pro وPro Max إلى 7510 جنيهات في نسخة 256 جيجابايت، ويرتفع إلى 15510 جنيهات في إصدار 2 تيرابايت.

أسعار iPhone 18 Pro حول العالم



وتبدأ الطلبات المسبقة لمعظم الأجهزة في أكثر من 60 دولة حول العالم يوم 12 سبتمبر، باستثناء هاتف iPhone Duo، على أن تبدأ عمليات البيع والوصول إلى المتاجر والموقع الإلكتروني اعتبارا من 18 سبتمبر، أما الهاتف القابل للطي، فتفتح آبل باب الطلب المسبق عليه في 16 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه رسميا في الأسواق في 23 أكتوبر.

- الولايات المتحدة: يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1199 دولارا، وآيفون 18 برو ماكس من 1299 دولارا.

- ألمانيا: تبدأ الأسعار من 1449 يورو لـ18 Pro، و1599 يورو لـ آيفون 18 برو ماكس.

- بريطانيا: تبدأ من 1199 جنيها إسترلينيا لـ18 Pro، و1299 جنيها لـ آيفون 18 برو ماكس.

- الهند: تبدأ من 164900 روبية لـ18 Pro، و179900 روبية لـ آيفون 18 برو ماكس.

- الصين: تبدأ من 9999 يوانا لـ18 Pro، و10999 يوانا لـ18 Pro Max.

- اليابان: تبدأ من 219800 ين لـ18 Pro، و239800 ين لـ آيفون 18 برو ماكس.