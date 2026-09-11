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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سعر لـ آيفون Duo في العالم.. الفارق صادم

آيفون Duo
آيفون Duo
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل أخيرا عن أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها آيفون Duo، والذي يأتي بمجموعة من المفاجآت تتجاوز توقعات الكثيرين. 

ويضم الهاتف شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية ضخمة بقياس 7.6 بوصة، وهي أبرز نقاط التميز في الجهاز الجديد.

وخلال الكلمة الرئيسية لـ آبل، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو الأولى التي ظهرت للهاتف، بدت نسبة أبعاد الشاشة، وطريقة ضبط المحتوى بما يتناسب مع أحجام العرض المختلفة، واستمرارية الصورة بين الشاشتين، لافتة بشكل كبير. لكن بعيدا عن هذه التفاصيل، يبرز سؤال آخر: أين يمكن شراء آيفون Duo بأقل سعر ممكن؟.

أسعار آيفون Duo في الهند


يبدأ سعر آيفون Duo في الهند من 299900 روبية هندية لنسخة التخزين بسعة 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت 324900 روبية، ونسخة 1 تيرابايت 374900 روبية.

أما الإصدار الأعلى بسعة 2 تيرابايت، فيصل سعره إلى 449900 روبية، وهو سعر مرتفع للغاية مقارنة بمعظم الهواتف القابلة للطي المتاحة في الأسواق.

وبهذه الأسعار، يصبح آيفون Duo أغلى هاتف قابل للطي في السوق الهندية، متفوقا على أجهزة مثل سامسونج Galaxy Fold 8 Ultra، الذي يبلغ سعره 199999 روبية، وجوجل Pixel 11 Pro Fold، بسعر 186999 روبية.

آيفون Duo

ما الدولة التي تبيع آيفون Duo بأرخص سعر؟


لمعرفة الفارق الحقيقي بين الأسواق، تمت مقارنة سعر النسخة الأساسية من آيفون Duo بسعة 256 جيجابايت في سبعة أسواق مختلفة.

- الولايات المتحدة: 1999 دولارا (نحو 102700 جنيه مصري).
- كندا: 2999 دولارا كنديا (نحو 111200 جنيه مصري).
- هونج كونج: 17499 دولار هونج كونجي (نحو 114300 جنيه مصري).
- الإمارات: 8499 درهما (نحو 119000 جنيه مصري).
- سنغافورة: 3099 دولار سنغافوري (نحو 125500 جنيه مصري).
- ألمانيا: 2299 يورو (نحو 137200 جنيه مصري).
- الهند: 299900 روبية (نحو 161400 جنيه مصري).

الولايات المتحدة الأرخص عالميا

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الأسواق الأرخص لشراء iPhone Duo، إذ يبدأ سعر الهاتف هناك من 1999 دولارا (نحو 102700 جنيه مصري).

لكن هذا السعر لا يشمل ضريبة المبيعات التي تختلف من ولاية إلى أخرى، وتتراوح في العديد من الولايات بين نحو 5 و8%. وبعد إضافة الضرائب، قد يقترب السعر الفعلي من 2150 دولارا (أي ما يعادل تقريبا 110400 جنيه مصري)، لكنه يظل مع ذلك أقل سعر في هذه المقارنة.

كندا تقترب من السعر الأمريكي
 

تأتي كندا في المرتبة الثانية، حيث يبلغ سعر نسخة 256 جيجابايت 2999 دولارا كنديا، (نحو 111000 جنيه مصري).

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، لا يشمل السعر المعروض بعض ضرائب المبيعات وGST، ما يعني أن السعر النهائي قد يرتفع بحسب المقاطعة ومكان شراء الهاتف.

هونج كونج خيار أرخص بفارق كبير
 

تبدو هونج كونج أيضا من الأسواق الجذابة لشراء iPhone Duo، إذ يبلغ سعر النسخة الأساسية 17499 دولارا هونغ كونجيا، (أي ما يقارب من 114300 جنيه مصري).

وبذلك يأتي السعر قريبا جدا من السعر الكندي، وأقل بوضوح من معظم الأسواق الأخرى التي شملتها المقارنة.

الإمارات أرخص بفارق ملحوظ
 

في الإمارات، يبلغ سعر iPhone Duo بسعة 256 جيجابايت 8499 درهما (أي ما يعادل تقريبا نحو 119000 جنيه مصري).

وعلى الرغم من أن الإمارات ليست الأرخص عالميا، فإنها تظل أرخص بشكل واضح من بعض الدول، ويرجع ذلك، من بين عوامل أخرى، إلى أن الإمارات تطبق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، ولا تفرض رسوم استيراد، وليس بالضرورة إلى تسعير خاص من آبل.

الهند أغلى سوق في هذه المقارنة
 

أما الهند، فتظل في ذيل القائمة بفارق كبير. ويبلغ سعر iPhone Duo بسعة 256 جيجابايت 299900 روبية (نحو 161400 جنيه مصري).

ولا يمثل هذا السعر أعلى رقم اسمي فقط، بل يجعل الهند أيضا أغلى سوق لـiPhone Duo بين الأسواق التي تمت مقارنتها، حتى بعد احتساب فروق أسعار الصرف.

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