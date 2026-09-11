الزمالك: لو فتوح معاه عروض رسمية يطلعها

كشفت دينا سليم عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتلقى أي عروض رسمية من نادي كونيا سبور التركي، بشأن التعاقد مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت خلال تصريحاتها لـ "ستاد المحور" أن اللاعب نفسه لم يقدم لإدارة النادي أي عرض رسمي من النادي التركي، قائلاً: «لو فتوح معاه عروض رسمية ياريت يطلعها»، في إشارة إلى تمسك الزمالك بالتأكد من حقيقة العروض المتداولة بشأن اللاعب.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناددي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.