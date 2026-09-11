هاني زادة: مرتضى منصور وكمال درويش أنجح رئيسين في تاريخ الزمالك

اعتبر هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مرتضى منصور وكمال درويش من أنجح رؤساء نادي الزمالك عبر تاريخه، لما حققاه من نتائج وبطولات مع النادي.

وقال هاني زادة، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: «أنجح رئيس نادي للزمالك في التاريخ هما مرتضى منصور وكمال درويش، والثنائي حقق نتائج وبطولات تاريخية للنادي».

وأضاف: «من 2014 حتى 2022 حققنا نتائج جيدة في وجود مرتضى منصور».

وشدد على ضرورة اختلاف معايير التقييم من فترة زمنية إلى أخرى، متمنيًا أن يضم مجلس إدارة الزمالك المقبل أصحاب الخبرات، إلى جانب وجود عناصر شابة من أبناء النادي.

وقال: «كل فترة زمنية تكون مختلفة، وأتمنى أن يكون أهل الخبرة في المجلس الجديد، سواء رئيسًا أو بعض الأعضاء، مع وجود شباب مميز ومثقف ومتعلم من أبناء النادي، وليس لهم أطماع».

وأكد هاني زادة في ختام تصريحاته أنه سيدعم مرتضى منصور حال قراره خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة، قائلًا: «مرتضى منصور سوف أسانده لو شارك في انتخابات الزمالك، بما يمتلكه من خبرة كبيرة في إدارة النادي».