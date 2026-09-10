الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على بيع بيزيرا لـ أهلي دبي بـ 6 ملايين دولار

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتراب إدارة القلعة البيضاء من حسم صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

بيزيرا يقترب من شباب أهلي دبي الإماراتي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن نادي الزمالك يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع شباب الأهلي بشأن انتقال خوان بيزيرا، موضحًا أن الصفقة ستتم مقابل 6 ملايين دولار، يحصل الزمالك على 4 ملايين دولار منها بشكل فوري، بينما يتم سداد المبلغ المتبقي، وقدره مليونا دولار، في شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الطرفين شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، ويتبقى فقط الانتهاء من بعض الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى النادي الإماراتي.

وأضاف المصدر أن الاتفاق يتضمن أيضًا حضور خوان بيزيرا إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم الاعتذار وتصوير فيديو، في إطار إنهاء العلاقة بين اللاعب ونادي الزمالك بصورة نهائية، قبل إتمام انتقاله إلى شباب الأهلي.

وأشار إلى أن النادي الإماراتي وافق كذلك على تحمل مبلغ 150 ألف دولار، وهي قيمة الغرامات الخاصة باللاعب، ضمن البنود النهائية التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تسعى خلال الفترة الحالية إلى الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة مالية للنادي، خاصة في ظل رغبة الإدارة في توفير موارد مالية تساعدها على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للصفقة عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود بين اللاعب والنادي الإماراتي.

وكان البرازيلي خوان بيزيرا قد تغيب عن تدريبات الزمالك قد انطلاق الموسم الجديد بدون سبب واضح.