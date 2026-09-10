فتحي سند: بيع بيزيرا الأنسب للزمالك في الظروف الحالية

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن قرار بيع اللاعب خوان بيزيرا سيكون الأنسب لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل، إلى جانب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “قرار بيع بيزيرا هو القرار الأنسب لنادي الزمالك في المرحلة الحالية، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل ورغبته الواضحة في عدم الاستمرار”.

وتابع: “من الصعب إجبار أي لاعب على البقاء أو تقديم أفضل ما لديه، طالما أن عقله ورغبته أصبحا في مكان آخر، اللاعب الذي يريد الرحيل لا يمكن إجباره على العطاء بنفس الإخلاص داخل الملعب”.

وأضاف: “كذلك الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلى جانب أزمة إيقاف القيد والالتزامات المتعددة، تجعل الإدارة في حاجة حقيقية إلى توفير السيولة المالية، وهو ما يجعل خيار البيع منطقياً في الوقت الحالي.. مثلما كان يحدث سابقاً في الإسماعيلي، بعض الأندية قد تضطر إلى بيع نجومها من أجل الاستمرار وتوفير احتياجاتها”.

واختتم: “بشكل عام. الزمالك مطالب بالتعامل مع الملف بعقلانية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللاعب بما يخدم مصلحة النادي في هذه الظروف الصعبة”.