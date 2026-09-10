قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كجوك يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول «البريكس» لدعم الاقتصادات النامية
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قاسٍ
«أرض التجلي» تفتح خزائنها.. موسم اللوز والتين والتوت بين جبال سانت كاترين
وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: بيع بيزيرا الأنسب للزمالك في الظروف الحالية

فتحي سند وبيزيرا
فتحي سند وبيزيرا
سارة عبد الله

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن قرار بيع اللاعب خوان بيزيرا سيكون الأنسب لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل، إلى جانب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “قرار بيع بيزيرا هو القرار الأنسب لنادي الزمالك في المرحلة الحالية، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الرحيل ورغبته الواضحة في عدم الاستمرار”.

وتابع: “من الصعب إجبار أي لاعب على البقاء أو تقديم أفضل ما لديه، طالما أن عقله ورغبته أصبحا في مكان آخر، اللاعب الذي يريد الرحيل لا يمكن إجباره على العطاء بنفس الإخلاص داخل الملعب”.

وأضاف: “كذلك الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلى جانب أزمة إيقاف القيد والالتزامات المتعددة، تجعل الإدارة في حاجة حقيقية إلى توفير السيولة المالية، وهو ما يجعل خيار البيع منطقياً في الوقت الحالي.. مثلما كان يحدث سابقاً في الإسماعيلي، بعض الأندية قد تضطر إلى بيع نجومها من أجل الاستمرار وتوفير احتياجاتها”.

واختتم: “بشكل عام. الزمالك مطالب بالتعامل مع الملف بعقلانية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللاعب بما يخدم مصلحة النادي في هذه الظروف الصعبة”.

خوان بيزيرا فتحي سند الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

الجرائم الإلكترونية

كاتب صحفي: وزارة الداخلية نجحت في مواجهة الجرائم الإلكترونية

أرشيفية

قبل بدء الدراسة.. تحذيرات من موسم انتشار الإنفلونزا والعدوى بين الأطفال

اللحوم المصنعة

باحثة تحذر الأمهات من الاعتماد على اللحوم والأطعمة المصنعة بكل أنواعها للأطفال

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد