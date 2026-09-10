مسلسل 25 حلقة.. شوبير يعلق على أزمة بيزيرا والزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على أزمة بيزيرا، نجم الزمالك، مع مسئولي النادي.

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وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "لسه الزمالك مكمل في مسلسل بيزيرا، وصلنا دلوقتي الحلقة 25، مخرج ليالي الحلمية كان معرفنا من البداية إن المسلسل خمس مواسم، إنما إحنا لحد دلوقتي منعرفش في الموسم الكام، كل اللي نعرفه إننا في الحلقة 25، طب وإيه الأحداث ؟ هي نفس أحداث الحلقة الأولى".

وأضاف: “بيزيرا بيرد على مسئولي الزمالك نفس الرد، مفيش حاجة اتغيرت، هو مصمم يمشي”.

وتابع: “بيزيرا يرغب في الاحتراف خارج الدوري المصري، ولكن مسئولي النادي طلبوا منه العودة للفريق لمناقشة تلك الأمور”.