شوبير يفتح النار على إدارة الأندية المصرية: «الجماهير هي اللي بتدير وبتقرر»

انتقد الإعلامي أحمد شوبير طريقة إدارة عدد من الأندية والأحداث داخل الكرة المصرية، مؤكدًا أن بعض الإدارات سمحت للجماهير بالتدخل في القرارات الفنية والإدارية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ''إحنا للأسف الشديد وفي معظم الأندية ومعظم الأحداث داخل الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام، الجماهير هي التي بتدير، خلينا نتكلم بأمانة، الجماهير هي اللي بتدير والجماهير هي اللي بتقرر وهي اللي بتحط مدرب والجماهير بتجيب صفقات، أنا بتكلم بصفة عامة يعني، أنت سمحت لنفسك إن سلطاتك بتفرط فيها بنفسك وبعد كده ترجع تندم وتقول يا ريت اللي جرا ما كان!''.