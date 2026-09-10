6 قرارات حاسمة لضمان انضباط المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز القرارات الصادرة لضبط المنظومة التعليمية في المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن هذه القرارات تتمثل فيما يلي :

إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية ، وتضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة منهما داخل المجموع الكلي لدردات الطالب بمرحلة التعليم الأساسي ، أما المرحلة الثانوية فيتم تضمين درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة منهما داخل المجموع الكلي لكل صف دراسي

إلغاء الاحتفال بالاعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية

إجراءات للحد من ظاهرة هوم سكولينج

اصدار كتاب دوري بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة اعداد الطلاب بها مع التراخيص الصادرة لتلك المدارس

نشر تعميم على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ينص على : حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة والمنقولين للصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي 2026 / 2027 للمدارس الدولية ، ويقتصر التحويل الى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط