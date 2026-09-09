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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كيف تحرك الأهلي لكشف «أكاذيب السوشيال ميديا» في أزمة عموتة وطاهر؟

عموتة
عموتة
محمود أحمد

تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي وحاسم لوضع حد لحالة الجدل التي أثارتها حسابات مزيفة تحمل اسم المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعدما استغلت هذه الحسابات اسم المدرب ونسبت إليه تصريحات ومواقف لا علاقة له بها بالتزامن مع أزمة استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الفريق أمام المقاولون العرب.

ولم ينتظر الأهلي استمرار حالة اللغط المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث خرج النادي عبر حساباته الرسمية ليكشف الحقيقة بشكل واضح مؤكدا أن الحسين عموتة لا يمتلك من الأساس أي حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الأهلي أن المدير الفني المغربي ليس لديه حسابات على فيسبوك أو منصة «إكس» أو إنستجرام وبالتالي فإن أي تصريحات أو أخبار يتم تداولها عبر صفحات تحمل اسم عموتة لا تمثل المدرب بأي شكل من الأشكال.

الأهلي يتحرك قانونيا

لم يكتف النادي بمجرد نفي علاقة عموتة بهذه الحسابات وإنما أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات التي تنتحل شخصية المدير الفني وتنشر تصريحات منسوبة إليه.

وجاء تحرك الأهلي في ظل خطورة الأمر خاصة أن إحدى الصفحات التي تحمل اسم الحسين عموتة ظهرت بعلامة توثيق على «فيسبوك» وهو ما جعل بعض المتابعين يتعاملون مع المحتوى المنشور عليها باعتباره صادرا بالفعل عن المدير الفني للأهلي.

وتسببت هذه الصفحة في انتشار عدد من التصريحات والأخبار المنسوبة إلى عموتة قبل أن تتداولها بعض المواقع والحسابات باعتبارها تصريحات حقيقية الأمر الذي دفع الأهلي إلى التدخل ووضع حد لهذه الأزمة.

أزمة طاهر محمد طاهر تشعل القصة

وجاءت أزمة طاهر محمد طاهر لتكون واحدة من أبرز الوقائع التي كشفت خطورة الحسابات المنتحلة بعدما استغلت الصفحة المزيفة قرار استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب وبدأت في نشر روايات وتصريحات منسوبة إلى الحسين عموتة بشأن اللاعب.

وكان استبعاد طاهر قد أثار تساؤلات واسعة خاصة أن اللاعب شارك أساسيا في المباريات الثلاث الأولى للأهلي في بطولة الدوري قبل أن يغيب عن قائمة مواجهة المقاولون العرب.

ومع انتشار التكهنات ظهرت روايات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود خلاف بين اللاعب والمدير الفني قبل أن تتدخل إدارة الأهلي لحسم الأمر والتأكيد أن ما ينسب إلى عموتة عبر الحسابات المزيفة لا أساس له من الصحة.

السبب الحقيقي لاستبعاد طاهر

وبعيدا عن الروايات المنتشرة على السوشيال ميديا فإن استبعاد طاهر محمد طاهر من مباراة المقاولون العرب جاء لأسباب فنية وفقا لما أكده وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي.

كما ارتبط القرار بالرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في ظل طبيعة المباراة أمام المقاولون العرب والتي كان متوقعا أن تشهد تكتلا دفاعيا وتقليلا للمساحات أمام لاعبي الأهلي.

وتعتمد بعض من مميزات طاهر محمد طاهر على استغلال المساحات والسرعة وهو ما جعل الجهاز الفني يدرس احتياجات المباراة قبل الاستقرار على تشكيل وقائمة الفريق.

وبالتالي فإن قرار الاستبعاد لم يكن دليلا على وجود أزمة شخصية بين اللاعب والمدرب كما حاولت بعض الحسابات الترويج وإنما جاء في إطار الاختيارات الفنية للمباراة.

الأهلي يحسم الجدل

وجاء بيان الأهلي ليضع فاصلا واضحا بين الأخبار الرسمية وما يتم تداوله عبر صفحات مجهولة أو منتحلة خاصة أن النادي يدرك أن أي تصريح منسوب إلى مديره الفني يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الفريق واللاعبين والجماهير.

وأكد الأهلي أن عموتة لا علاقة له بهذه الحسابات وأن النادي بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي تنتحل صفته.

وتعكس هذه الخطوة رغبة الأهلي في حماية الجهاز الفني واللاعبين من تأثير الأخبار المفبركة خصوصا في ظل سهولة انتشار المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها على صناعة أزمات داخل الفرق دون وجود أي مصدر رسمي.

الأهلي يواجه المقاولون

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأهلي لخوض مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات بالفوز على إنبي 3-2 ثم التفوق على زد بهدفين دون رد قبل الفوز على سموحة بهدف نظيف.

ويملك الأهلي 9 نقاط من ثلاث مباريات بينما يدخل المقاولون العرب المواجهة برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزا مقابل هزيمتين في بداية مشواره بالمسابقة.

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