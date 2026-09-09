قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يهنئ مزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 74 للفلاح
بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الجونة
رئيس أركان جيش الإحتلال يعلن اقتراب وصول الغواصة السادسة في الأسطول إلى ميناء حيفا
للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر
بعد أكثر من 12 ساعة بحثا.. تفاصيل العثور على جثماني لاعبي نادي طلخا في مياه جمصة بالدقهلية
الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر
تفاصيل قافلة زاد العزة الـ275 المتجهة إلى غزة
تمديد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية
رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية.. الوزراء يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح إنشاء مجتمع سكني بأرض البحوث بالخارجة
الإسكان: منع قطع الأشجار نهائيا والحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: جمهور الأهلي الداعم الأول للنادي في كل وقت

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي محمد فارس بجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها كانت داعمة للنادي طوال فترة مفاوضات تجديد عقود اللاعبين، دون الانحياز لأي لاعب أو ممارسة ضغوط على الإدارة، قائلًا إن جمهور الأهلي أثبت بالفعل أن «الأهلي فوق الجميع».

وأضاف أن الحديث عن الأهلي من الناحية المالية وتوجيه اتهامات للنادي يحتاج إلى معرفة قدر وقيمة القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي يقدم نموذجًا في الالتزام بعقوده، وأن هناك فارقًا بين العقود التجارية وعقود اتحاد الكرة، مستشهدًا بتكريم النادي من مصلحة الضرائب ووزارة المالية باعتباره نموذجًا للأندية.

ووجّه فارس رسالة لمن يتهم الأهلي، قائلًا إن الأولى هو الحديث مع جماهير ناديه عن مشكلاته الداخلية بشأن الأمور المالية لإدارة الكرة السابقة والتحقيقات المتعلقة بها، بدلًا من توجيه الأنظار نحو الأهلي، مؤكدًا: «إنما إنك تسيب ده وتستدعي النادي الأهلي وتتهمه؟ لا، النادي الأهلي ده كبير أوي».

الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

دونالد ترامب

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

ترشيحاتنا

ساعتي آبل Apple Watch Series 12 و Ultra 4

قريباً على ساعة آبل.. تطبيق "الاستعداد" الجديد كلياً لتتبع اللياقة والتعافي البدني

سلسلة هواتف Vivo X500

رسمياً في 21 سبتمبر.. فيفو تكشف عن سلسلة وحش التصوير Vivo X500

وداعاً للمساعد القديم.. Siri AI يصل أخيراً مع نظام iOS 27 الجديد

وداعاً للمساعد القديم.. Siri AI يصل أخيراً مع نظام iOS 27 الجديد

بالصور

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد