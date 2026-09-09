إعلامي: جمهور الأهلي الداعم الأول للنادي في كل وقت

أشاد الإعلامي محمد فارس بجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها كانت داعمة للنادي طوال فترة مفاوضات تجديد عقود اللاعبين، دون الانحياز لأي لاعب أو ممارسة ضغوط على الإدارة، قائلًا إن جمهور الأهلي أثبت بالفعل أن «الأهلي فوق الجميع».

وأضاف أن الحديث عن الأهلي من الناحية المالية وتوجيه اتهامات للنادي يحتاج إلى معرفة قدر وقيمة القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الأهلي يقدم نموذجًا في الالتزام بعقوده، وأن هناك فارقًا بين العقود التجارية وعقود اتحاد الكرة، مستشهدًا بتكريم النادي من مصلحة الضرائب ووزارة المالية باعتباره نموذجًا للأندية.

ووجّه فارس رسالة لمن يتهم الأهلي، قائلًا إن الأولى هو الحديث مع جماهير ناديه عن مشكلاته الداخلية بشأن الأمور المالية لإدارة الكرة السابقة والتحقيقات المتعلقة بها، بدلًا من توجيه الأنظار نحو الأهلي، مؤكدًا: «إنما إنك تسيب ده وتستدعي النادي الأهلي وتتهمه؟ لا، النادي الأهلي ده كبير أوي».