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للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
خالد يوسف

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ترفع وزارة النقل درجة الاستعداد القصوى بجميع وسائل النقل الجماعي، وفي مقدمتها مونوريل شرق النيل الحضاري، لضمان توفير رحلات آمنة وسريعة للطلاب والموظفين، يأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لتخفيف التكدسات المرورية وتقديم خدمة نقل جماعي عصرية ومميزة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، لتلبية احتياجات ملايين الركاب يومياً وتسهيل تنقلاتهم بكل سهولة ويسر.

أنواع الأشتراكات وأسعارها

الاشتراك الأسبوعي

- يشتمل على 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يومًا

- منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%

- منطقتان عدد 10 محطات بقيمة 280 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%

- ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 385 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%

- أربعة مناطق الخط كامل عدد 22 محطة بقيمة 560 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%

الاشتراك الشهري

- محدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يومًا

- منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنيه بنسبة تخفيض 50%

- منطقتان عدد 10 محطات بقيمة 1200 جنيه بنسبة تخفيض 50%

- ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 1650 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%

- أربعة مناطق الخط كامل عدد 22 محطة بقيمة 2400 جنيه بنسبة تخفيض 50%

الاشتراك الربع سنوي

- محدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180 يومًا

- منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 1800 جنيه بنسبة تخفيض 50%

- منطقتان عدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه بنسبة تخفيض 50%

- ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 4950 جنيهًا بنسبة تخفيض 50%

- أربعة مناطق الخط كامل عدد 22 محطة بقيمة 7200 جنيه بنسبة تخفيض 50%

الأوراق المطلوبة للحصول على اشتراكات مونوريل شرق النيل

- صورة البطاقة شرط أن تكون سارية وصورة حديثة

- يتم تقديم صورة البطاقة في المحطات الخاصة بالمونوريل

- يتم عمل الاشتراك للراكب حينها.

أماكن مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل

- متوفرة في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة 16 محطة.

أسعار التذاكر

ـ منطقة واحدة: 5 محطات بقيمة 20 جنيهًا

ـ منطقتين: 10 محطات بقيمة 40 جنيهًا

ـ ثلاث مناطق: 15 محطة بقيمة 55 جنيهًا

ـ أربعة مناطق «الخط كامل»: 22 محطة بقيمة 80 جنيهًا

نصف تذكرة والخاصة بالفئات التالية (كبار السن فوق سن 60 سنة ـ ذوي الاحتياجات الخاصة)

ـ منطقة واحدة: 5 محطات بقيمة 10 جنيهات

ـ منطقتين: 10 محطات بقيمة 20 جنيهًا

ـ ثلاث مناطق: 15 محطة بقيمة 30 جنيهًا

ـ أربعة مناطق «الخط كامل»: 22 محطة بقيمة 40 جنيهًا.

محطات مونوريل شرق النيل

«المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة».

للطلاب والموظفين استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل مونوريل شرق النيل أسعار التذاكر العام الدراسي الجديد وزارة النقل

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