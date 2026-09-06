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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من 6 الصبح.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل قبل بدء الدراسة

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بالتزامن مع قرب بدء الدراسة، ليقدم خدمة نقل جماعي عصرية وآمنة للركاب.

​تفاصيل مواعيد وأوقات التشغيل:

بداية التشغيل: يبدأ التشغيل يومياً في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وذلك انطلاقاً من محطتي إستاد القاهرة ومدينة العدالة.

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

نهاية التشغيل: ينتهي تشغيل القطارات في تمام الساعة 7:50 مساءً.

مدة التقاطر: تبلغ زمن التقاطر بين كل قطار والآخر 12 دقيقة.

​مسار ومحطات مونوريل شرق النيل:

ويمتد الخط رسمياً من محطة إستاد القاهرة حتى محطة مدينة العدالة، ويضم مجموعة حيوية من المحطات تشمل:

مونوريل شرق النيل

إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان نايتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة.

​الاشتراكات وتذاكر الركوب:

مكاتب الاشتراكات: تتوفر مكاتب الاشتراكات في جميع محطات المرحلتين الأولى والثانية لتسهيل استخراجها للمواطنين.

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الاشتراكات الطلابية: لا توجد اشتراكات طلابية متاحة حالياً.

مواعيد تشغيل خطوط المترو خلال فترة الدراسة

كما ​تستعد خطوط مترو الأنفاق الثلاثة لتطبيق مواعيد التشغيل الخاصة بفترة الدراسة، والتي تتضمن تنظيم مواعيد قيام أول وأخر الرحلات ومواعيد التبادل بين الخطوط المختلفة لضمان انتظام حركة المرور وتسهيل التنقل للمواطنين والطلاب.

​وفيما يلي تفاصيل جدول مواعيد التشغيل الرسمية:

المونوريل
  1. ​انطلاق أولى رحلات المترو بالخطوط الثلاثة: الساعة 5:15 صباحاً.
  2. ​قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج باتجاه عدلي منصور: الساعة 5:15 صباحاً.
  3. ​قيام أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج: الساعة 5:20 صباحاً.
  4. ​قيام آخر قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج (الخط الثالث): الساعة 11:29 مساءً.
المونوريل
  1. ​قيام آخر قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة (الخط الثالث): الساعة 11:33 مساءً.
  2. ​قيام آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة (الخط الأول): الساعة 11:40 مساءً.
  3. ​مقابلة آخر قطارات الخطين الثاني والثالث للتبادل بمحطة جامعة القاهرة: الساعة 11:45 مساءً.
  4. ​قيام آخر قطار من جامعة القاهرة باتجاه عدلي منصور (الخط الثالث): الساعة 11:52 مساءً.
مونوريل شرق النيل
  1. ​قيام آخر قطار من شبرا الخيمة (الخط الثاني) ومحور روض الفرج باتجاه عدلي منصور (الخط الثالث): الساعة 11:55 مساءً.
  2. ​مقابلة آخر قطارات الخطين الأول والثالث بجمال عبد الناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة: الساعة 12:00 منتصف الليل.
  3. ​قيام آخر قطار من محطة المنيب (الخط الثاني): الساعة 12:05 صباحاً.
  4. ​مقابلة آخر قطارات الخطين الأول والثاني للتبادل بمحطة أنور السادات: الساعة 12:25 صباحاً.
مونوريل أكتوبر
  1. ​الموعد النهائي لانتهاء حركة تشغيل المترو بالكامل: الساعة 1:00 صباحاً.
مونوريل شرق النيل مواعيد المونوريل خطوط المونوريل محطة عدلي منصور العام الدراسي بدء الدراسة

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