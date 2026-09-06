شوبير: شوقي غريب لا يصح أن يكون مديرًا فنيًا للجبلاية ومدربًا للمنتخب الأولمبي .. «مش منطقي»

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن انتقاده لتولي شوقي غريب منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بالتزامن مع قيادة المنتخب الأولمبي، لا يمثل خلافًا شخصيًا بينهما، مشددًا على أن ما طرحه مجرد وجهة نظر بشأن تضارب الأدوار.

وقال “شوبير”، خلال تصريحات إذاعية: «لما بقول رأيي إن الكابتن شوقي غريب مينفعش يكون مدير فني لاتحاد الكرة وفي نفس الوقت مدرب للمنتخب الأولمبي، البعض بيصور إنها خناقة بيني وبينه، ده رأي يا جماعة ووجهة نظر».

وأضاف: «أنت مدير فني لاتحاد الكرة يعني بتختار المدربين، وبتشرف على شغل المدربين، ومراقب للمدربين، فمش منطقي تكون أنت اللي بتحط الامتحان وفي نفس الوقت أنت اللي بتحل الامتحان».

وشدّد شوبير على أن اعتراضه يرتبط بطبيعة المسؤوليات المنوطة بالمدير الفني للاتحاد، معتبرًا أن الجمع بين منصب الإشراف على المدربين وتولي تدريب أحد المنتخبات قد يثير علامات استفهام حول تضارب الاختصاصات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن موقفه من الأمر يأتي في إطار رؤيته الفنية والإدارية، وليس بسبب أي خلاف شخصي مع شوقي غريب.