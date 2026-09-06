سيف زاهر يكشف سقف عقود لاعبي الأهلي: مفيش أكتر من هذا الرقم

كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار جديد داخل النادي الأهلي بشأن سقف عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن النادي لن يسمح بتجاوز قيمة الـ25 مليون جنيه سنويًا لأي لاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي حسم بشكل نهائي ملف سقف عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لن يحصل أي لاعب على أكثر من 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأوضح: «مفيش لاعب هيجدد في الأهلي أو جدد فعلًا بأكثر من 25 مليون في الموسم، مفيش لاعب هياخد 25 مليون جنيه وقرش زيادة».

وأكد زاهر أن القرار أصبح نهائيًا داخل النادي الأهلي، وأنه سيتم تطبيقه بداية من الموسم الحالي، بما يضمن وجود سقف محدد لعقود اللاعبين وعدم تخطيه عند إبرام أو تجديد أي تعاقد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الرواتب والعقود داخل الأهلي تم حسمه، ولن يكون هناك لاعب يتجاوز حاجز الـ25 مليون جنيه في الموسم، وفقًا لما أعلنه.