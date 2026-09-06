حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود عدد من اللاعبين على رادار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن عمرو الجزار، مدافع فريق غزل المحلة، يأتي ضمن الأسماء التي تحظى باهتمام الجهاز الفني.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «في بعض اللعيبة على رادار الكابتن حسام حسن، عمرو الجزار واحد منهم على طول وش كده، الجزار واحد منهم».

وأضاف: «عشان الأمور تكون واضحة، كمان في حارس مرمى تاني في الدوري المصري، الكابتن حسام حاطط عينيه عليه».

وأشار زاهر إلى أن هناك أكثر من حارس مرمى قدم مستويات مميزة للغاية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب قد تكون لديه رؤية مختلفة بشأن ترتيب الأسماء المرشحة للانضمام إلى قائمة الفراعنة.

وأوضح: «في الحقيقة، حراس قدموا مردود كبير جدًا جدًا جدًا، ورائع جدًا»، لكنه رفض الكشف عن أسماء الحراس في الوقت الحالي.

وبرر الإعلامي سيف زاهر عدم إعلانه عن أسماء الحراس المرشحين، قائلًا: «مش عايز أقول أسامي، لأني لم اتكلمت مع حد من الجهاز الفني»، مشيرًا إلى أن الكشف عن الأسماء قد يؤثر على اللاعبين بشكل سلبي من الناحية النفسية أو يزيد من حجم الضغوط عليهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو عدم التسبب في أي ضرر للاعبين أو التأثير على مستوياتهم، خاصة أن الحديث عن ترشيحات المنتخب قد يضع بعض اللاعبين تحت ضغوط إضافية.