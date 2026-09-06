غلط في الطهي.. أستاذ تغذية يكشف طريقة الوقاية من السالمونيلا في البيض والفراخ

كشف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، عددًا من الإجراءات المهمة للحد من مخاطر التلوث الغذائي داخل المنزل، موضحًا أن التعامل الخاطئ مع الأغذية النيئة قد يؤدي إلى انتقال الميكروبات من مادة غذائية إلى أخرى.

وأوضح نزيه، خلال مداخلة في التغطية الخاصة التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة «صدى البلد»، أن السالمونيلا من الميكروبات التي يمكن القضاء عليها بالطهي الجيد، مشددًا على أهمية التعامل الآمن مع الأغذية النيئة.

السالمونيلا والطهي الجيد

وقال الدكتور مجدي نزيه إن السالمونيلا تموت عند درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، موضحًا أن البيض والفراخ يتم طهيهما، وبالتالي فإن التعامل الصحيح معهما وطهيهما جيدًا يمثلان عاملًا مهمًا في الوقاية من العدوى.

وأكد أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بمجرد تناول البيض أو الفراخ، وإنما بكيفية التعامل مع الأغذية النيئة قبل الطهي، خاصة في ظل احتمالية انتقال الميكروبات إلى الأسطح والأطعمة الأخرى.

3 ألواح تقطيع في كل منزل

وشدد أستاذ المعهد القومي للتغذية على أهمية تخصيص 3 ألواح تقطيع داخل كل منزل لمنع انتقال الميكروبات بين أنواع الأطعمة المختلفة.

وأوضح أن اللوح الأول يجب أن يكون مخصصًا للحوم والأسماك والدواجن، بينما يُستخدم اللوح الثاني للأطعمة الباردة مثل اللحوم الباردة والأجبان، أما اللوح الثالث فيخصص للخضروات، وخاصة الخضروات الطازجة المستخدمة في إعداد السلطات.

التلوث الخلطي.. خطر يمكن تجنبه

وأشار نزيه إلى أن الفصل بين أدوات تقطيع الأغذية المختلفة يهدف إلى منع ما يعرف بـ«التلوث الخلطي»، خاصة أن الأغذية الحيوانية النيئة قد تحمل ميكروبات يمكن أن تنتقل إلى أطعمة أخرى إذا تم استخدام الأدوات نفسها دون تنظيف أو فصل مناسب.

وأوضح أن الالتزام بعدم مشاركة الأدوات الشخصية يعد مبدأ أساسيًا في الحفاظ على الصحة، مستشهدًا بعدم استخدام أدوات المائدة وفرشاة الأسنان بين الأشخاص.

الميكروبات موجودة حولنا.. والمهم طريقة التعامل معها

وأكد الدكتور مجدي نزيه أن الإنسان محاط بطبيعة الحال بأعداد كبيرة من البكتيريا والفيروسات، مشددًا على أن الأهم هو التعامل معها بطريقة صحيحة، من خلال اتباع قواعد النظافة وسلامة الغذاء.

واختتم بالتأكيد على أن اتباع إجراءات بسيطة داخل المطبخ، وفي مقدمتها الفصل بين الأغذية النيئة والمطهوة واستخدام أدوات تقطيع مخصصة، يمكن أن يساعد في الحد من انتقال الميكروبات والتلوث الغذائي.