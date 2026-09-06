قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلنا واحد .. ضباط الشرطة يوزعون الحقائب والمستلزمات الدراسية بالمناطق الأولى بالرعاية.. صور
وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا
مدبولي: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بحظر توقيع العملاء على أوراق أو إيصالات أمانة على بياض
مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة
لاستقبال العام الدراسي 2026/2027.. جولات ميدانية واستعدادات مكثفة في مدارس القليوبية وبورسعيد ودعم للطلاب في أسوان
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غلط في الطهي.. أستاذ تغذية يكشف طريقة الوقاية من السالمونيلا في البيض والفراخ

الفراخ والبيض
الفراخ والبيض
رحمة سمير

كشف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، عددًا من الإجراءات المهمة للحد من مخاطر التلوث الغذائي داخل المنزل، موضحًا أن التعامل الخاطئ مع الأغذية النيئة قد يؤدي إلى انتقال الميكروبات من مادة غذائية إلى أخرى.

وأوضح نزيه، خلال مداخلة في التغطية الخاصة التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة «صدى البلد»، أن السالمونيلا من الميكروبات التي يمكن القضاء عليها بالطهي الجيد، مشددًا على أهمية التعامل الآمن مع الأغذية النيئة.

السالمونيلا والطهي الجيد

وقال الدكتور مجدي نزيه إن السالمونيلا تموت عند درجة حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، موضحًا أن البيض والفراخ يتم طهيهما، وبالتالي فإن التعامل الصحيح معهما وطهيهما جيدًا يمثلان عاملًا مهمًا في الوقاية من العدوى.

وأكد أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بمجرد تناول البيض أو الفراخ، وإنما بكيفية التعامل مع الأغذية النيئة قبل الطهي، خاصة في ظل احتمالية انتقال الميكروبات إلى الأسطح والأطعمة الأخرى.

3 ألواح تقطيع في كل منزل

وشدد أستاذ المعهد القومي للتغذية على أهمية تخصيص 3 ألواح تقطيع داخل كل منزل لمنع انتقال الميكروبات بين أنواع الأطعمة المختلفة.

أسعار الفراخ والبيض

وأوضح أن اللوح الأول يجب أن يكون مخصصًا للحوم والأسماك والدواجن، بينما يُستخدم اللوح الثاني للأطعمة الباردة مثل اللحوم الباردة والأجبان، أما اللوح الثالث فيخصص للخضروات، وخاصة الخضروات الطازجة المستخدمة في إعداد السلطات.

التلوث الخلطي.. خطر يمكن تجنبه

وأشار نزيه إلى أن الفصل بين أدوات تقطيع الأغذية المختلفة يهدف إلى منع ما يعرف بـ«التلوث الخلطي»، خاصة أن الأغذية الحيوانية النيئة قد تحمل ميكروبات يمكن أن تنتقل إلى أطعمة أخرى إذا تم استخدام الأدوات نفسها دون تنظيف أو فصل مناسب.

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم

وأوضح أن الالتزام بعدم مشاركة الأدوات الشخصية يعد مبدأ أساسيًا في الحفاظ على الصحة، مستشهدًا بعدم استخدام أدوات المائدة وفرشاة الأسنان بين الأشخاص.

الميكروبات موجودة حولنا.. والمهم طريقة التعامل معها

وأكد الدكتور مجدي نزيه أن الإنسان محاط بطبيعة الحال بأعداد كبيرة من البكتيريا والفيروسات، مشددًا على أن الأهم هو التعامل معها بطريقة صحيحة، من خلال اتباع قواعد النظافة وسلامة الغذاء.

أسعار الفراخ والبيض

واختتم بالتأكيد على أن اتباع إجراءات بسيطة داخل المطبخ، وفي مقدمتها الفصل بين الأغذية النيئة والمطهوة واستخدام أدوات تقطيع مخصصة، يمكن أن يساعد في الحد من انتقال الميكروبات والتلوث الغذائي.

الفراخ والبيض السالمونيلا أستاذ بالتغذية الفراخ التلوث الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

طائر المينا الهندي

هل يمثل طائر المينا الهندي خطورة على الإنسان؟ .. مسئول بوزارة البيئة يجيب

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

شوبير: سعيد بعودة محمد عبد المنعم.. وعليه تعلم الفرنسية قبل فوات الأوان

الزمالك

بعد إفريقيا.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة أبو قير فى الدوري

امام عاشور

اللاعب قلقان.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور بعد انتهاء الـ3 مباريات

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد