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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأهب بمعبر رفح لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بمصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن الجانب المصري يشهد حالة تأهب قصوى لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بالتزامن مع وصول دفعة من العائدين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في مصر وخارج القطاع.

وأضاف قاسم أن العائدين أنهوا الإجراءات الخاصة بعودتهم، وانتقلوا إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح تمهيداً لدخولهم إلى القطاع، مشيراً إلى أن الساعات الأولى من اليوم شهدت أيضاً اصطفاف مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح أن الشاحنات تحركت باتجاه منفذ كرم أبو سالم، فيما تواصل مصر إرسال قوافل المساعدات إلى غزة، ومن بينها قوافل «زاد العزة» التي تضم عشرات الأطنان من المساعدات المتنوعة.

القاهرة الإخبارية معبر رفح قطاع غزة غزة

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