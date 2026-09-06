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400 مصنع بالمنطقة الاقتصادية.. مدبولي يعلن أخبارا سارة للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقترب من 400 مصنع خلال عامين

مدبولي
مدبولي
رحمة سمير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 212 مصنعًا يعمل بها عشرات الآلاف من العمالة المصرية، مقارنة بنحو 25 إلى 30 مصنعًا قبل 4 سنوات.

وأوضح مدبولي، خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن نحو 140 مصنعًا جديدًا تم إنشاؤها في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى 176 مصنعًا تحت الإنشاء، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام ونصف أو العامين المقبلين، لتقترب المنطقة من 400 مصنع.

وأشار إلى أن تطوير ميناء العين السخنة، إلى جانب شبكة القطارات والطرق، يعزز الاستفادة من مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مدبولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 400 مصنع خلال عامين رئيس مجلس الوزراء مصنعً

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