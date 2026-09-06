مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقترب من 400 مصنع خلال عامين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 212 مصنعًا يعمل بها عشرات الآلاف من العمالة المصرية، مقارنة بنحو 25 إلى 30 مصنعًا قبل 4 سنوات.

وأوضح مدبولي، خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن نحو 140 مصنعًا جديدًا تم إنشاؤها في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى 176 مصنعًا تحت الإنشاء، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام ونصف أو العامين المقبلين، لتقترب المنطقة من 400 مصنع.

وأشار إلى أن تطوير ميناء العين السخنة، إلى جانب شبكة القطارات والطرق، يعزز الاستفادة من مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.