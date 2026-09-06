بالأسماء.. وفاة سيدة وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي بمطروح

شهد الطريق الدولي الساحلي مطروح – الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30، أمام قرية أبو مرقيق، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 7 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة.

مستشفى مطروح العام تستقبل ضحايا الحادث

وقد استقبلت مستشفى مطروح العام 7 مصابين، هم: مروة محمد عبدالمنعم، حمزة محمد رأفت، مصطفى محمد رأفت، ملك مصطفى مختار قطب، مصطفى مختار قطب، عزة عبدالواحد علام، وحسام صابر عبدالعال، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى منى مصطفى مختار قطب، حيث وصلت جثمانًا هامدًا، وتم إيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت الأجهزة المعنية قد دفعت بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصابين والمتوفاة إلى المستشفى، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات الحادث وأسبابه.