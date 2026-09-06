لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، ألمانيا ببدء "حرب حقيقية" ضد روسيا، بسبب رد فعل برلين على تورط موسكو المزعوم في حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيج في أغسطس الماضي.

وقال لافروف، متحدثاً إلى التلفزيون الروسي: "في مطار لايبزيج، عثروا على طائرة مسيرة هناك. قالوا إنها روسية ولم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق أكثر. وبشكل عام، هذه هي بداية حرب حقيقية".

إغلاق القنصلية الروسية

وقد ندد لافروف بقرار السلطات الألمانية إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون والبيت الروسي في برلين، وبعد ذلك أعلن الوزير إغلاق جميع فروع معهد جوته في هذا البلد.

وقال: "أتذكر أنه قبل بدء الحرب العالمية الثانية، أو بالأحرى الحرب الوطنية العظمى، أغلق الألمان البعثات الدبلوماسية".

علاوة على ذلك، حذر لافروف من أن ألمانيا "تضع موضع التنفيذ" خطط مستشارها، فريدريش ميرز، لجعل بلاده "مرة أخرى القوة العسكرية الرائدة في أوروبا".

"وأضاف :"حسنًا، في جوهر الأمر، إنهم يعلنون الحرب علينا، لم يتعلموا دروس التاريخ على الإطلاق.. اتضح أن هذه البؤر المتفشية للنازية بدأت بالظهور، هذه ظاهرة خطيرة. أعتقد أن القادة الروس سيستنتجون استنتاجاتهم الخاصة".

الكرملين يرفض الاتهامات

كما أكد بيان الرئاسة الروسية "الكرملين" يوم الجمعة أن "الاتهامات الموجهة ضد روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. نحن نرفض هذه الاتهامات رفضاً قاطعاً؛ ونعتبرها فارغة تماماً وبدون أي حجج مقنعة".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن برلين لم تتصرف بنفس الطريقة عندما تم القبض على المسؤولين عن الانفجار في خط أنابيب الغاز نورد ستريم - الذين يُفترض أنهم الأوكرانيون - متلبسين عملياً، لذلك، بالطبع، في هذا الوضع، فإن تصريحاتهم غير مقنعة لنا على الإطلاق".

مسيرة متفجرة في لايبزيج

في الرابع من أغسطس الماضي، عُثر على طائرة مسيّرة تحمل شحنة متفجرة في مطار لايبزيج، وزُعم وقوع تصادم بين طائرة مسيّرة ثانية وطائرة شحن تابعة لشركة دي إتش إل. وبعد عشرة أيام، عُثر على طائرة مسيّرة ثالثة، بالإضافة إلى متفجرات.

يوم الاثنين، ألقت الحكومة الألمانية باللوم على روسيا في هذا "الهجوم الهجين" وأعلنت إغلاق القنصلية الروسية في بون اعتبارًا من 18 سبتمبر، بالإضافة إلى، من بين تدابير أخرى، إلغاء العقد الذي يسمح بنشاط المركز الثقافي "البيت الروسي" في برلين واستدعاء السفير الروسي في برلين إلى وزارة الخارجية.

ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ألمانيا لا تملك أي دليل ضد موسكو، وربط اتهامات برلين بالوضع السياسي الداخلي الصعب في الدولة الأوروبية قبيل انتخابات يوم الأحد.