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المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 والصعود إلى سفينتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها، في إطار فرض الحصار البحري على إيران، قامت بإعادة توجيه 92 سفينة تجارية، كما عطلت 3 سفن وصعدت إلى متن سفينتين للتحقق من امتثالهما لإجراءات الحصار.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية السفن التجارية التي تحاول الإبحار من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، في إطار ما تصفه واشنطن بإنفاذ الحصار البحري المفروض على إيران.

وبالتزامن مع العمليات البحرية، أعلنت القيادة المركزية تحليق مقاتلة أمريكية من طراز F-35A فوق المياه الإقليمية في المنطقة، في إطار استمرار العمليات العسكرية المرتبطة بالحملة البحرية ضد إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل، إذ أعلنت القيادة المركزية أمس أيضًا تنفيذ ضربات ضد 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها مرتبطة بشبكة تمويل للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين.

القيادة المركزية الأمريكية إيران السفن التجارية المناطق الساحلية ناقلات نفط إيرانية

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