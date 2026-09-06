وارين تهاجم ترامب بعد احتمال رفع البنزين: فليوقف حربه الباهظة على إيران

أصرت السيناتور الأمريكية عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين، على أن السبيل لخفض أسعار البنزين هو إنهاء ما وصفته بحرب شخص واحد هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران.

اعتبرت السيناتور أن حرب ترامب هي حرب لا مصلحة لأمريكا بها، وإنها حرب كلفت أمريكا مبالغ باهظة لا طائل منها.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أكدت وارن أيضاً أن إلغاء سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية سيؤدي إلى خفض أسعار المواد الغذائية ومشتريات البقالة.

وأضافت وارين كذلك بأن إلغاء أوامر الخفض التي أمرها بها ترامب في مجال الرعاية الصحية سيؤدي إلى خفض أسعار الرعاية الصحية، وتوفير بدائل مناسبة للأمريكيين.

وتعارض السيناتور حرب ترامب، والتي تراها صارت ذات كلفة باهظة.