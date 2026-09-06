أمر مُحزن .. ترامب يُهاجم إسبانيا بسبب الهجرة: «لا تملك أي سيطرة على حدودها»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسبانيا بأنها دولة «لا تملك أي سيطرة على حدودها»، منتقدًا ما اعتبره تدفقًا متزايدًا للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية.

وفي منشور عبر موقع «تروث سوشيال»، وصف ترامب تدفق المهاجرين إلى سبتة بأنه أمر «محزن»، في انتقاد جديد لسياسات الهجرة التي تتبعها الحكومة الإسبانية.

وجاءت تصريحات ترامب عقب تقارير إعلامية محلية أفادت بأن الحكومة الإسبانية تخطط لإنشاء أماكن إقامة مؤقتة للمهاجرين الموجودين في سبتة، في ظل الضغوط التي تواجهها المدينة بسبب تزايد أعداد المهاجرين.

من ناحية أخرى، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيواصلان اتصالاتهما الشخصية.

وكان بوتين قد التقى، السبت، بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في العاصمة الروسية موسكو، في إطار الجهود الرامية إلى بحث عدد من الملفات، من بينها الحرب في أوكرانيا وآفاق التوصل إلى تسوية سياسية.

وأكد أوشاكوف أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان أيضًا في أي مفاوضات سلام لاحقة، في إطار الاتصالات المستمرة بين موسكو وواشنطن.

وأوضح أوشاكوف أن الاجتماع تناول مناقشات معمقة بشأن عدد من القضايا الاقتصادية، إلى جانب بحث «المشروعات الثنائية الكبيرة المحتملة ذات المنفعة المتبادلة» بين روسيا والولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الملفات السياسية والاقتصادية، وسط مساعٍ للحفاظ على قنوات الحوار بين الجانبين.