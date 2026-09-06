بين بر الوالدين والبحث عن «التريند» .. لقطة لعروس تقبّل قدم والدتها تُثير جدلاً واسعاً

أثار مقطع فيديو متداول لعروس تقبل قدم والدتها خلال حفل زفافها حالة واسعة من الجدل والتفاعل العاطفي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في هذا المشهد المؤثر، ظهرت العروس وهي تنهار بالبكاء الشديد وتصر على الركوع لتقبيل قدمي أمها أمام المعازيم، كنوع من التعبير الصادق عن الامتنان والشكر لتربيتها ورعايتها طوال السنين.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وانقسمت ردود أفعال المتابعين حول هذا التصرف؛ حيث اعتبره البعض لقطة إنسانية فريدة ومؤثرة تجسد بر الوالدين، بينما انتقده آخرون ووصفوه بأنه محاولة مبالغ فيها لتصدر "التريند" واكتساب الشهرة والمشاهدات.