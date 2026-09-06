القبض على سيدة تستغل نجلها في التسول واستجداء المارة بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصور، تضمن شكوى من إحدى السيدات بشأن وجود طفل برفقة والدته، مع الادعاء بأنه متغيب عن ذويه في القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة والطفل الظاهرين بالصور، وتبين أن السيدة ربة منزل، ولها معلومات جنائية، وأن الطفل نجلها ويبلغ من العمر 9 سنوات، ويقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبمواجهتها، أقرت بأن الطفل نجلها من زواج عرفي، وأنها أقامت دعوى قضائية لإثبات نسبه وقدمت ما يفيد ذلك، كما اعترفت باستغلال نجلها في أعمال التسول واستجداء المارة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم أخذ التعهد اللازم على والدة الطفل بحسن رعايته.