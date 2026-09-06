لوك لافت.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة مي عمر

وظهرت مي عمر، مرتديه بنطال جينز كاجوال، ونسقت معه توب باللون الاسود مع شال باللون البني والاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عمر