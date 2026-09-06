مدى الحياة.. شاومي تطلق حماية خاصة ضد حرائق بطارية "Dragon Armor"

أعلنت شركة شاومي للسيارات إطلاق برنامج حماية جديد لبطارية "Dragon Armor"، يوفر تغطية تمتد طوال فترة امتلاك السيارة للمالك الأول، وذلك في حالات محددة مرتبطة بحرائق بطارية الدفع.

وتشمل الخطة، التي تقدمها الشركة مجانا للسيارات المؤهلة وغير المستخدمة لأغراض تجارية، حالتين رئيسيتين: الأولى حدوث حريق ذاتي بسبب عيب في البطارية الأصلية، والثانية اندلاع حريق نتيجة تعرض البطارية لاصطدام أو احتكاك قوي في الجزء السفلي من السيارة.

وفي حالة الحريق الذاتي الناتج عن مشكلة في جودة البطارية ووصول السيارة إلى حالة التلف الكامل، تلتزم شاومي بتعويض المالك بسيارة جديدة مماثلة من حيث المواصفات والتجهيزات، أما إذا وقع الحريق نتيجة اصطدام البطارية، فتعمل الخطة بالتكامل مع وثيقة التأمين، حيث تتحمل الشركة الفرق بين القيمة المؤمن عليها والمبلغ الذي تدفعه شركة التأمين.

ولا ترتبط الحماية الجديدة بمدة الضمان الأساسية أو بحد أقصى سنوي للمسافة المقطوعة، لكنها تظل مقصورة على المالك الأول وعلى المركبات المخصصة للاستخدام الشخصي، مع الالتزام بشروط الصيانة والتأمين المعتمدة.

وأكدت شاومي أن البرنامج لا يمثل ضمان شامل لجميع مشكلات البطارية، ولا يغطي الانخفاض الطبيعي في السعة أو تراجع مدى القيادة مع مرور الوقت، وإنما يركز بصورة أساسية على حالات الحرائق الشديدة التي تؤدي إلى فقدان السيارة بالكامل.

وتصف الشركة بطارية "Dragon Armor" بأنها منظومة متكاملة تشمل تصميم الحزمة وإدارة الحرارة ونظام إدارة البطارية ومراقبة الجودة، مع التعاون في التصنيع مع شركتي CALB وSunwoda Power.

كما أشارت شاومي إلى أن البطارية خضعت لاختبارات سلامة متعددة لمواجهة مخاطر الانفلات الحراري والاصطدامات السفلية، إلى جانب منظومة رقابة تضم آلاف نقاط الفحص خلال مراحل الإنتاج.

ومن المقرر أن تعتمد سيارات سلسلة "Xiaomi SkyNomad" الجديدة، التي تمثل توجه شاومي نحو سيارات المدى الممتد، على بطاريات "Dragon Armor"، في خطوة تعكس سعي الشركة لتعزيز ثقة العملاء في سلامة بطاريات سياراتها مع توسعها السريع في سوق السيارات.