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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس C كلاس الكهربائية 2026 بقوة تصل لـ 489 حصانًا .. صور

مرسيدس C كلاس الكهربائية
مرسيدس C كلاس الكهربائية
صبري طلبه

تحصل مرسيدس C كلاس على نسخة كهربائية بالكامل ضمن أحدث إصدارات العلامة الألمانية لسياراتها الفاخرة، مع منظومة حركة تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي. 

تأتي السيارة بمزيج من الأداء القوي والمدى الممتد، إلى جانب تصميم سيدان مدمج ومقصورة رقمية تضم مجموعة واسعة من تقنيات الدعم والاتصال، لتقدم نموذجا مختلفا عن نسخ C كلاس الشهيرة.

مرسيدس C كلاس

مرسيدس C كلاس بقوة 489 حصانًا 

تعتمد السيارة مرسيدس C كلاس على محركين كهربائيين يعملان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعتين، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع كلي AWD. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 489 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر.

تسارع مرسيدس C كلاس

تستطيع مرسيدس C كلاس الكهربائية الوصول من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 4 ثوان فقط.

مرسيدس C كلاس

بطارية 94 كيلوواط ومدى يصل إلى 727 كيلومترا

تستمد السيارة طاقتها من بطارية تبلغ سعتها 94 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيا يصل إلى 727 كيلومترا، وعند الاعتماد على شاحن AC بقدرة 7 كيلوواط، يستغرق الانتقال من 0 إلى 100% نحو 15 ساعة و25 دقيقة.

وينخفض الزمن إلى 10 ساعات و50 دقيقة عند استخدام شاحن بقدرة 11 كيلوواط، أما الشحن السريع عبر التيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 330 كيلوواط، فيتيح رفع مستوى البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 22 دقيقة.

مرسيدس C كلاس

أبعاد مرسيدس C كلاس 

يبلغ طول مرسيدس C كلاس الكهربائية 4,894 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,892 ملم وارتفاعها إلى 1,505 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,962 ملم، في حين يبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,460 كجم.

وتوفر السيارة صندوق أمتعة بسعة 470 لترا، بينما تأتي الإضاءة الخارجية بالكامل بتقنيةLED ، سواء في المصابيح الأمامية أو الإضاءة النهارية أو المصابيح الخلفية، كما تعتمد على جنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

مرسيدس C كلاس

مقصورة مرسيدس C كلاس

تقدم مقصورة مرسيدس C كلاس تركيبة تقنية تعتمد على شاشة رئيسية بقياس 39.1 بوصة، تندمج داخلها شاشة العدادات بحجم 10.3 بوصة وشاشة المعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، كما تتوفر شاشة ترفيه مخصصة للراكب الأمامي بقياس 14 بوصة.

وتدعم شاشة المعلومات والترفيه الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تحصل السيارة على نظام صوتي Burmester يضم 19 سماعة،وتضم التجهيزات أيضا إضاءة داخلية محيطية، إلى جانب شاحنين لاسلكيين للهواتف في الصف الأول.

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