كل ما تريد معرفته عن جيب كوماندر 2026.. لعشاق الـ 4X4

تأتي جيب كوماندر موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المقدمة عالميًا من العلامة الأمريكية، حيث تجمع السيارة بين الطابع العملي والقدرات المناسبة للقيادة على مختلف أنواع الطرق.

جيب كوماندر بمحرك تيربو 272 حصانا

تعتمد جيب كوماندر على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مع شاحن تيربو، مكون من أربع أسطوانات وبسعة 2.0 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 272 حصانا، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

جيب كوماندر

هيكل وأبعاد جيب كوماندر

تتمتع كوماندر 2026 بأبعاد تضعها ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير نسبيا، إذ يبلغ طولها 4,768 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,859 مم وارتفاعها إلى 1,682 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,794 مم، في حين يبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,886 كجم، وتحصل السيارة على سقف بانورامي، إلى جانب جنوط رياضية.

جيب كوماندر

جيب كوماندر وأنظمة الأمان والمساعدة

تضم جيب كوماندر مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، من بينها نظام قراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء ضمن المسار، كما تتوفر خاصية مراقبة المنطقة العمياء وقراءة سرعة الطريق، إلى جانب حساسات ركن خلفية وكاميرا.

جيب كوماندر

وتتضمن تجهيزات السلامة كذلك مكابح مانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد نزول المنحدرات، التي تضيف دعما عند القيادة في الطرق شديدة الانحدار.

داخلية جيب كوماندر وأبرز التجهيزات

تقدم المقصورة بمقاعد ذات فرش جلدي، وتحصل المقاعد على إمكانية التعديل الكهربائي مع خاصية الذاكرة، إلى جانب ثماني وضعيات مختلفة للضبط، وتضم كوماندر 2026 شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومنظومة تكييف أوتوماتيكية ثنائية المناطق، ونظام صوتي ترفيهي.