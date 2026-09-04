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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري 12 شيلندري سبايدر بقدرات خارقة .. كم زمن التسارع؟

فيراري 12 شيلندري سبايدر
فيراري 12 شيلندري سبايدر
صبري طلبه

ارتبط اسم فيراري بالسيارات الرياضية عالية الأداء على مدار عقود، حيث أصبحت العلامة الإيطالية واحدة من أبرز الأسماء في صناعة السيارات الخارقة بفضل طرازاتها التي تجمع بين التصميم الرياضي والهندسة المتقدمة والأداء القوي.

وتأتي فيراري 12 شيلندري سبايدر كواحدة من ابرز السيارات التي تحمل شعار الحصان الشهير، حيث تقدم قدرات فنية تجمع بين محرك V12 كبير السعة وتصميم مكشوف ورياضي، لكن بين السيارات التي علامة فيراري، ما الذي يجعل 12 شيلندري سبايدر من الطرازات اللافتة؟ وكم تحتاج من الوقت للوصول إلى سرعة 100 كم/س؟

فيراري 12 شيلندري سبايدر 

محرك Ferrari 12 Cilindri Spider

تعتمد السيارة فيراري 12 شيلندري على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة V12، بسعة تصل إلى 6.5 لتر، وتصل قوة المحرك إلى 830 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 678 نيوتن متر. 

وترتبط منظومة الحركة بناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT يتكون من 8 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود إلى 92 لترًا، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 340 كم/س.

فيراري 12 شيلندري سبايدر 

أقل من 3 ثوان للوصول إلى 100 كم/س

تتمكن فيراري 12 شيلندري سبايدر من الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.95 ثانية، لتقترب من حاجز الثلاث ثوان بفارق بسيط. ويأتي هذا التسارع نتيجة الجمع بين قوة المحرك البالغة 830 حصانًا والوزن الذي يبلغ 1,620 كجم من دون ركاب.

أبعاد سيارة فيراري 12 شيلندري

تنتمي سيارة Ferrari 12 Cilindri Spider إلى فئة السوبر كار، وتأتي بهيكل يبلغ طوله 4,733 مم وعرضه 2,176 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,292 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، وبجنوط قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، إلى جانب منظومة إضاءة LED تشمل المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية.

فيراري 12 شيلندري سبايدر 

مقصورة فيراري Ferrari 12Cilindri Spider

تأتي السيارة بمقاعد رياضية للسائق والراكب الأمامي، مع استخدام فرش فاخر، بينما يحصل السائق على مقعد مصمم بما يتناسب مع طبيعة السيارة الرياضية، ويأتي المقود متعدد الوظائف، وشاشة عدادات بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف، فيما تعتمد المنظومة الصوتية على 15 سماعة.

فيراري فيراري 12 شيلندري سبايدر Ferrari 12 Cilindri Spider فيراري Ferrari 12Cilindri Spider

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