6 دقائق أنقذته من الموت.. تكريم رجال الإسعاف بعد إنقاذ والد الطـ.فل محمد رجب

وجّه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل والد الطفل محمد رجب إلى محل إقامته بمحافظة القاهرة، فور تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى، وذلك تقديرًا للدور الإنساني الذي لعبه نجله البالغ من العمر 13 عامًا، والذي بادر بالاتصال بخط هيئة الإسعاف المصرية الساخن 123، لطلب المساعدة وإنقاذ والده عقب تعرضه لسكتة دماغية أثناء قيادته لسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

إدراج مكالمة الطفل محمد ضمن البرامج التدريبية للهيئة

وفي إطار تخليد هذه التجربة الإنسانية والاستفادة منها في نشر الوعي الإسعافي بين النشء، أعلن الدكتور عمرو رشيد إدراج هيئة الإسعاف المصرية مكالمة الطفل محمد رجب ضمن البرامج التدريبية للهيئة، وكذلك ضمن مشروع «المسعف الصغير»، الذي تتبناه الهيئة لتدريب أطفال المدارس على مبادئ الإسعافات الأولية، وتعريفهم بآلية التواصل مع منظومة الإسعاف المصرية وطلب المساعدة في حالات الطوارئ.

أشاد الدكتور عمرو رشيد بسلوك الطفل وثباته خلال ذلك الموقف، وقدرته على التعامل مع حالة طارئة بهذه الخطورة، مؤكدًا أن تحليه بالهدوء وضبط النفس، وتمسكه بإنقاذ والده، يمثل نموذجًا ملهمًا لما يمكن أن يصنعه الوعي والمعرفة في مواجهة الطوارئ.

تكريم أبطال الواقعة

وفي السياق ذاته، حرص الدكتور عمرو رشيد على تكريم أبطال الواقعة من رجال هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بني سويف، تقديرًا لما قدموه من أداء مهني وإنساني أسهم في إنقاذ حياة والد الطفل.

واستهل رئيس هيئة الإسعاف حديثه بالإشادة بالزميل صابر محمد، الذي لازم الطفل طوال مكالمته مع هيئة الإسعاف المصرية، في تواصل هاتفي تجلت خلاله أسمى معاني الإنسانية، بعدما نجح في طمأنة الطفل ومساندته ومتابعته حتى وصول سيارة الإسعاف إلى موقع والده.

كما أعرب الدكتور عمرو رشيد عن تقديره للزميلين محمد عرفان وأدور فتح الله، طاقم سيارة الإسعاف كود 2956، لسرعة استجابتهما ووصولهما إلى موقع الطفل خلال ست دقائق فقط، والتعامل الفوري مع الحالة وإخلاء والد الطفل إلى المستشفى خلال الساعة الذهبية الأولى، بما ساهم في تعزيز فرص نجاته بصورة كبيرة.

الإسعاف المصرية.. نماذج إنسانية تتكرر كل يوم

وأكد الدكتور عمرو رشيد أن هيئة الإسعاف المصرية تزخر يوميًا بالعديد من النماذج الإنسانية المشرفة، التي يجسد خلالها رجال الإسعاف معاني التضحية والمسؤولية المهنية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الدور الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام المهني كان كلمة السر في تسليط الضوء على هذه الواقعة وإيصال تفاصيلها إلى المواطنين.



وأضاف أن الاحتفاء المجتمعي بالطفل محمد رجب وبأبطال الواقعة من رجال الإسعاف بمحافظة بني سويف يعكس تقدير المصريين لكل نموذج إيجابي يعبر عن أصالة الشخصية المصرية وقيم التضامن والإنسانية.

مكافأة مالية وتكريم بدرع الهيئة

شهد اللقاء تكريم الدكتور عمرو رشيد لأبطال الواقعة من رجال هيئة الإسعاف المصرية، وإهداءهم درع الهيئة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في إنقاذ حياة والد الطفل، كما وجه بصرف مكافأة مالية لهم تقديرًا لأدائهم المتميز.

شارك في مراسم التكريم الدكتور حسن درويش، رئيس قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور هاني همام، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بني سويف.