اعتبرته ابني.. مشرف الإسعاف يكشف تفاصيل واقعة إنقاذ الطفل محمد رجب لوالده

روى صابر محمد مشرف الإسعاف، تفاصيل تعامله مع الطفل محمد رجب، الذي بادر بالاتصال بالإسعاف لإنقاذ والده بعد تعرضه لسكتة دماغية، مؤكدًا أن نبرة صوت الطفل كشفت له منذ اللحظة الأولى أنه كان تحت ضغط شديد ويشعر بالخوف والقلق.

وقال صابر محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، «من نبرة صوت الطفل تأكدت إنه تحت ضغط، وإنه خايف وقلقان، فقررت إن أنا أبدأ التحدي من أول مكالمة.

وأضاف: «اعتبرت إنه ابني، صوت طفل محتاج حد يطمنه، حد يساعده، فعشان كده كملت معاه المكالمة، وأخدت منه البيانات واطمنت عليه، وحاولت أهديه، وسألته عن اسمه وعنوانه وسنه».

وأوضح أن سيارة الإسعاف تحركت فورًا إلى مكان البلاغ، وكانت على طريق الجيش بالقرب من مدخل بلبيس، مشيرًا إلى أن المسافة بين الوحدة ومكان البلاغ كانت نحو 12 كيلومترًا، وتم الوصول إلى المكان خلال نحو 6 دقائق.

وأكد أن سرعة التعامل مع الحالة كانت أمرًا بالغ الأهمية، خاصة أن تشخيص المريض كان سكتة دماغية، وهي من الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع لتقليل المضاعفات والعواقب.

وأشار إلى أنه فور وصول المسعف إلى المريض والتأكد من التشخيص، تم تنفيذ تعليمات الإدارة والتنسيق مع المستشفى الجامعي، حيث تم توفير طبيب طوارئ للتعامل مع الحالة، مؤكدًا أن التنسيق السريع أسهم في تقديم الرعاية اللازمة للمريض.

وعن الحالة الصحية لوالد الطفل محمد رجب، قال صابر محمد إنهم ما زالوا يتواصلون معه باستمرار للاطمئنان عليه، موضحًا: «هو دلوقتي كويس، متحسن جدًا، وبإذن الله ممكن يخرج بكرة أو بعده».

وأضاف أن التكريم الذي حصل عليه فريق الإسعاف من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، كان له أثر إيجابي كبير على العاملين، مؤكدًا أن الإنسان بطبيعته يحب التقدير، وأن هذا التكريم يمثل دافعًا لهم للاستمرار في أداء عملهم.

وتحدث صابر محمد عن الطفل محمد رجب، قائلًا إنه «ولد شجاع، وتصرف بسرعة، وكان راجل في وقت صعب»، مشيرًا إلى أن معرفته برقم الإسعاف الموحد 123 كانت عاملًا مهمًا في سرعة إنقاذ والده.

وأكد أن تصرف محمد رجب وقيامه بالإمساك بهاتف والده والاتصال بالإسعاف في هذه اللحظات الصعبة ساهم بشكل كبير في سرعة وصول المساعدة الطبية، مشيدًا بذكائه وشجاعته وحسن تصرفه.