مع بداية الدراسة.. طبيب يحذر: ابعدوا المقليات عن لانش بوكس أولادكم

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تبدأ الأسر في تجهيز أبنائها للعودة إلى المدارس، ولا تقتصر الاستعدادات على شراء الأدوات والملابس، وإنما تشمل أيضًا الاهتمام بالنظافة الشخصية والتغذية الصحية، لما لهما من دور مهم في الحفاظ على صحة الطلاب ونشاطهم وقدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

غسل اليدين يقلل فرص انتقال العدوى

وأكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أهمية توعية الطلاب بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعلى رأسها غسل اليدين بصورة مستمرة، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، للحد من فرص انتقال العدوى داخل المدرسة.

وأضاف في تصريحات خلال صدي البلد، أن الطالب يجب أن يهتم أيضًا بنظافة مكان جلوسه داخل الفصل، ويمكن استخدام المناديل المبللة لتنظيف الأسطح التي يتعامل معها بصورة متكررة.

المياه عنصر أساسي خلال اليوم الدراسي

وأشار استشاري الطب الوقائي والصحة العامة إلى أهمية تشجيع الطفل على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، خاصة مع طول فترة وجوده داخل المدرسة.

وأوضح أن حصول الجسم على احتياجاته من المياه يساعد الطالب على الحفاظ على نشاطه، لافتًا إلى ضرورة أن تحرص الأسرة على وضع زجاجة مياه مع الطفل يوميًا.

ماذا نضع في لانش بوكس الطالب؟

وأوضح الدكتور شريف حتة، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وجبة الطالب في المدرسة يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن الوجبة البيض والفاكهة والخضروات، إلى جانب الاهتمام بشرب المياه بصورة منتظمة، مع اختيار الأطعمة التي تمنح الطفل الطاقة دون أن تسبب له شعورًا بالخمول.

تحذير من المقليات والأطعمة الدسمة

وحذر استشاري الطب الوقائي والصحة العامة من الاعتماد على الأطعمة المقلية والدسمة في وجبات الطلاب، موضحًا أن الوجبة المدرسية الأفضل هي التي تكون خفيفة ومغذية في الوقت نفسه.

وأكد أن الأطعمة الثقيلة قد تجعل الطالب يشعر بالخمول أثناء اليوم الدراسي، وهو ما قد يؤثر على قدرته على التركيز والانتباه داخل الفصل.

نصائح للأمهات قبل بدء الدراسة

وينصح بضرورة التنويع في وجبة الطالب وعدم الاعتماد على نوع واحد من الطعام، مع اختيار الفاكهة والخضروات والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

كما يجب الاهتمام بنظافة أدوات الطعام وزجاجة المياه، وتعليم الطفل عدم مشاركة أدواته الشخصية مع زملائه، إلى جانب غسل اليدين بصورة متكررة.