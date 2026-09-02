رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء إسلام كمال مساعد مدير أمن دمياط .

​استهل المحافظ الجلسة بمناقشة الاستعدادات الشاملة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦، حيث وجه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة، مشدداً على إنهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، والتأكد من سلامة الأثاث والنوافذ والتوصيلات الكهربائية وخزانات المياه، والسرعة في تسليم الكتب المدرسية وسد العجز في الهيئات التدريسية. كما أكد على تفعيل الانضباط الإداري وطابور الصباح وتحية العلم لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، مع توجيه قطاع الصحة بالتنسيق مع التأمين الصحي لتوفير الزائرات الصحيات، وتفعيل مبادرات الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم، وتجهيز فرق التطعيمات والندوات التثقيفية بالمدارس.

​وفي ذات السياق، وجه المحافظ بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة بمحيط المنشآت التعليمية، مع تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة خطوط المواقف بدءاً من السادسة صباحاً لتسهيل حركة الطلاب والعاملين أوقات الذروة.

كما وجه بربط كافة الجهات بمركز السيطرة وغرفة الأزمات والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي طارئ يمس انتظام العملية التعليمية.

​وعلى صعيد الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والسيول، أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، موجهاً الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب بالمرور الميداني لتطهير بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتجهيز سيارات الكسح ومواتير الشفط في البؤر الساخنة ومنازل الكباري. كما شدد على قطاع الكهرباء بمراجعة صيانة الأعمدة والأكشاك لضمان الأمان الفني، مكلّفاً مديريات الري والزراعة بتطهير المجاري المائية.

​تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض موقف عدد من الملفات الحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها حملات رفع الإشغالات ومخلفات القمامة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية، وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، فضلاً عن متابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي الدولة، والمتغيرات المكانية، والتصالح، وتعظيم الإيرادات، ومعدلات إنجاز شكاوى المواطنين.

​واختتم المجلس أعماله بالنظر في عدد من المذكرات والتقارير المعروضة، حيث وافق المجلس على تعديل جزء من المخطط التفصيلي للمنطقة رقم (١) بمدينة الزرقا، استجابةً لطلبات التضرر المقدمة من بعض المواطنين، إلى جانب تخصيص مساحة تبلغ ٣٠٠ متر مربع بقرية شرباص بمركز فارسكور لصالح الحماية المدنية، لإقامة نقطة إطفاء.

كما استعرض المجلس خطة مديرية الشئون الصحية للاستعداد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والمقرر تنفيذها خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦ لمدة ثلاثة أسابيع، والتي تستهدف نحو ٢٧٦ ألف طفل، من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.