تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادرت 9 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12 ألفا و869 طنا، تشمل 1260 طن علف بنجر، و1740 طن جبس معبأ، و9869 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و990 طنا، تشمل 7490 طن قمح، و30 ألفا و700 طن ذرة، و5800 طن بضائع متنوعة، مشيرا إلى أن حركة الوارد من الحاويات بلغت 14 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 410 حاويات مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 3134 طنا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و553 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4886 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4634 حركة.

