الفرح تحول إلي مأتم.. ضبط شقيق العريس أنهى حياة سيدة أثناء الزفة بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على شقيق عريس أطاح بسيارته حياة سيدة أثناء زفة بطريق "طنطا -كفر الشيخ" الدولي مما تسبب وفاتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوفاة سيدو أثناء عبورها طريق "طنطا - كفر الشيخ" عقب اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب في نهاية العشرينات بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية برئاسة الرائد سامح سيراج من ضبط الشاب المتهم "م.ا"29 سنة شقيق العريس أثناء مشاركته في وفاف العروسين وتم اقتياده إلي ديوان قسم الشرطة لعرضها علي جهات التحقيق.

عرض جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.