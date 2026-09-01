قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة الرئيس الصيني.. خالد عيش يعدد المكاسب العائدة على الصناعات المصرية
حقيقة التصريح المتداول لـ مدبولي بشأن وصول خسائر قناة السويس لـ500 مليون دولار شهريًا
نتيجة قرعة الحج 2027.. خطوات الاستعلام إلكترونيا ورقم الخدمة الصوتية لمعرفة أسماء الفائزين
قافلة "زاد العزة" الـ269 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس
أسوان.. إحالة سائق مكن طفلته من قيادة سيارة مخلفات لنيابة كوم إمبو
التعاون المصري الصيني.. شراكة تدعم مشروعات النقل والطاقة والمدن الجديدة
عصام عبدالفتاح: كورس var و3 معسكرات لحكام الدوري في سبتمبر ونوفمبر| خاص
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم
الأزهر يحذر من إعلانات مزيفة تنتحل صوت وصورة الإمام الأكبر
بالزغاريد ودموع الفرحة.. اختيار 1239 شخصا بقرعة الحج في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة.. الأبيض يفتتح مشواره الأفريقي مع فريق إيه إس بورت الجيبوتي

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يبحث عشاق نادي الزمالك عن موعد المباراة المقبلة للفريق، بعد أن واصل الأبيض نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بتحقيق فوز ثمين على السويس بتروجت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين 31 أغسطس 2026 على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

وبعد الانتهاء من مواجهات الجولة الثالثة في الدوري، يتحول تركيز الزمالك إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي مع فريق إيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب دور الـ64.

وتقام المباراة يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء إقامة المباراة في القاهرة بعد موافقة الفريق الجيبوتي على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

مشوار الزمالك

ورفع الزمالك رصيده من النتائج الإيجابية، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي عقب البداية بالتعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

حسام أشرف ومحمد السيد يقودان الزمالك للفوز

وتمكن الزمالك من حسم مواجهة بتروجت بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح حسام أشرف التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف محمد السيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل بدر موسى هدف بتروجت الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من الخسارة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الثانية على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم «إيشو».

الزمالك يدافع عن لقب الدوري

ويواصل الزمالك مشواره في الموسم الحالي بهدف الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما توج بالبطولة الموسم الماضي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وحصد الفريق الأبيض الموسم الماضي 56 نقطة من 26 مباراة، بعدما حقق 17 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 4 هزائم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

أما في بطولة الدوري المصري الممتاز، فيستعد الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري.

نادي الزمالك الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز بتروجت السويس بتروجت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

النائب الدكتور سمير صبري

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

التموين

نائب يسأل الحكومة عن آلية فحص تظلمات المواطنين من إيقاف البطاقات التموينية

الصافي عبد العال

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر دفعة قوية لتعميق التعاون بين القاهرة وبكين

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد