قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا
سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي
منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن
تفتيش وتخريب.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز
وزيرا الخارجية والري: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية
مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
عبد العاطي وسويلم يبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي
ميدو يحتفي بأول مشاركة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة: قادر يبقى من أحسن مهاجمي العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: أبناء النادي سبب الفوز على بتروجت.. وحسام أشرف يصنع الفارق

حسام أشرف
حسام أشرف
عبدالله هشام

أشاد علاء فوزي، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة منتخب السويس بتروجت، مؤكدًا أن أبناء النادي كان لهم دور مؤثر في تحقيق الفوز.

وقال علاء فوزي، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة الزمالك، مع الإعلامي محمد عبد الجليل: «أبناء الزمالك هم السبب في الفوز على منتخب السويس بتروجت، وحاليًا الزمالك يكسب بأبنائه، وهذا يؤكد قوة وتميز قطاع الناشئين في النادي».

وأضاف: «حسام أشرف لاعب مميز جدًا، ويمثل فارقًا كبيرًا في خط هجوم الزمالك، وظهر بشكل جيد مع الفريق».

وأشاد لاعب الزمالك السابق بالجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قائلًا: «معتمد جمال مدير فني مميز ويحقق نجاحات مع الزمالك، ويستحق الإشادة بما يقدمه مع الفريق».

وتابع: «الشوط الثاني للزمالك كان شيئًا مميزًا جدًا وغير طبيعي، واللاعبون كان لديهم إصرار ورغبة واضحة على تحقيق الفوز».

واختتم علاء فوزي تصريحاته بالإشادة ببداية الزمالك في مسابقة الدوري، مؤكدًا أن حصد 7 نقاط من أصل 9 في بداية المسابقة، رغم الظروف التي مر بها الفريق، أمر فوق الوصف ويؤكد شخصية الزمالك.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك حسام أشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

ترشيحاتنا

سفيان بن جديدة

سفيان بن جديدة يغيب عن مران الأهلي بسبب شد خفيف.. وموعد عودته

دورة ألعاب البحر المتوسط

منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

محمد صلاح

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي بالدوري التركي

بالصور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد