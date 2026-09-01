لاعب الزمالك السابق: أبناء النادي سبب الفوز على بتروجت.. وحسام أشرف يصنع الفارق

أشاد علاء فوزي، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة منتخب السويس بتروجت، مؤكدًا أن أبناء النادي كان لهم دور مؤثر في تحقيق الفوز.

وقال علاء فوزي، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة الزمالك، مع الإعلامي محمد عبد الجليل: «أبناء الزمالك هم السبب في الفوز على منتخب السويس بتروجت، وحاليًا الزمالك يكسب بأبنائه، وهذا يؤكد قوة وتميز قطاع الناشئين في النادي».

وأضاف: «حسام أشرف لاعب مميز جدًا، ويمثل فارقًا كبيرًا في خط هجوم الزمالك، وظهر بشكل جيد مع الفريق».

وأشاد لاعب الزمالك السابق بالجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، قائلًا: «معتمد جمال مدير فني مميز ويحقق نجاحات مع الزمالك، ويستحق الإشادة بما يقدمه مع الفريق».

وتابع: «الشوط الثاني للزمالك كان شيئًا مميزًا جدًا وغير طبيعي، واللاعبون كان لديهم إصرار ورغبة واضحة على تحقيق الفوز».

واختتم علاء فوزي تصريحاته بالإشادة ببداية الزمالك في مسابقة الدوري، مؤكدًا أن حصد 7 نقاط من أصل 9 في بداية المسابقة، رغم الظروف التي مر بها الفريق، أمر فوق الوصف ويؤكد شخصية الزمالك.