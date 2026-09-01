شنكار عواد.. سر احتفال محمد السيد بعد هدفه في شباك السويس بتروجت

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سر احتفال محمد السيد، لاعب فريق الزمالك بهدفه في شباك منتخب السويس بتروجت، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، في الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن الشنكار الذي أظهره أمام الكاميرات خاص بالحارس محمد عواد.

وأضاف أن محمد عواد قد قال لمحمد السيد قبل مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت بأنه سيسجل هدفا وهو ما تحقق في اللقاء لذلك قام بالاحتفال بالشنكار الخاص بعواد أمام الكاميرات.

الزمالك يعبر عقبة منتخب السويس بتروجت بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع عشر.