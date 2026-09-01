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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن موقف مصابين الأهلي من مباراة سموحة، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

وقال هاني حتحوت عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن أكرم توفيق تعافى تمامًا من إصابته وبات جاهزًا للمشاركة، بالإضافة إلى جاهزية إمام عاشور.

وأوضح أن محمد مجدي أفشة أيضًا شارك في مران اليوم الجماعي وجاهز للمباراة كما شارك محمد عبد الله في المران كاملاً.

واختتم أن كريم الدبيس يواصل برنامجه العلاجي في ظل تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن لقاء زد.

مباراة الأهلي وسموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل، الموافق 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

الأهلي يترقب الجولة الثالثة
وتمثل مواجهة سموحة محطة مهمة للأهلي في بداية مشواره بالدوري، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتحقيق الانطلاقة المطلوبة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى للمسابقة.

هاني حتحوت الأهلي سموحة بطولة الدوري المصري فريق الأهلي

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