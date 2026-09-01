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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: أداء الزمالك غير مقنع رغم الفوز.. والدباغ يفقد خطورته في مركز الجناح

رضا عبد العال
رضا عبد العال
عبدالله هشام

تحدَثَ رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة الزمالك ومنتخب السويس بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف سجلها حسام أشرف ومحمد السيد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: “أداء الزمالك غير مقنع رغم الفوز على منتخب السويس بتروجت الذي قدم مباراة جيدة وشكَل خطورة كبيرة على المرمى الأبيض، وكان قريباً من التسجيل في أكثر من فرصة حقيقية بالشوط الأول”.

وتابع: “الشوط الثاني شهد تحسناً نسبياً في أداء الزمالك، لكن هناك العديد من علامات الاستفهام حول تشكيل الفريق، خاصةً في مركز الجناح الهجومي الأيمن، فأرى أن الفلسطيني عدي الدباغ يفقد خطورته بشكل كبير في هذا المركز، ومن الأفضل أن يتم الدفع به في مركز رأس الحربة الصريح خلال الفترة المقبلة بدلاً من ناصر منسي الغير جاهز بدنياً حتى الآن، ولكن الأهم بالنسبة للظروف الحالية التي يمر بها الأبيض، فالفوز هو الأهم من أجل الاستمرار في المنافسة”.

 

الزمالك يعبر عقبة منتخب السويس بتروجت بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهماضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع  عشر.

رضا عبد العال الزمالك منتخب السويس الدوري الممتاز فريق الزمالك

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