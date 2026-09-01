صادرات الملابس الجاهزة تسجل 2.14 مليار دولار خلال 7 أشهر بنمو 14%

سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية 2.139 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، مقابل 1.869 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة بلغت 270 مليون دولار ونمو نسبته 14%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق.

ويعكس هذا الأداء تطورًا ملحوظًا في القدرات التصديرية للقطاع، مدفوعًا بتحسين جودة المنتجات، وتطوير التكنولوجيا التشغيلية، ورفع كفاءة المصانع المصرية، إلى جانب تعزيز قدرتها على الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، بما يدعم تنوع المنتجات ومرونة الإنتاج.

صادرات يوليو ترتفع 19%

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر يوليو 2026 نحو 380 مليون دولار، مقابل 320 مليون دولار خلال يوليو 2025، بنمو بلغت نسبته 19%.

ويؤكد هذا الأداء استمرار الاتجاه الصعودي لصادرات القطاع، بالتزامن مع توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية ورفع قدرتها على تلبية متطلبات المستوردين الدوليين.

الشركات المصرية تستحوذ على 62.5% من الصادرات

وأظهرت بيانات المجلس التصديري ارتفاع صادرات الشركات المصرية إلى نحو 1.337 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 1.163 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 174 مليون دولار ونمو نسبته 15%.

واستحوذت الشركات المصرية على نحو 62.5% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.

كما ارتفع عدد الشركات المصرية المصدرة إلى 749 شركة خلال يناير–يوليو 2026، مقابل 722 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 27 شركة ونمو نسبته 15%.

ارتفاع صادرات الشركات الأجنبية

وفي المقابل، ارتفعت صادرات الشركات ذات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 802 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 705 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 97 مليون دولار ونمو نسبته 14%.

واستحوذت الشركات ذات الاستثمار الأجنبي على نحو 37.5% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة خلال الفترة.

كما ارتفع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي المصدرة إلى 115 شركة خلال يناير–يوليو 2026، مقابل 106 شركات خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 9 شركات ونمو نسبته 14%.

أوروبا تقود نمو الصادرات

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأسواق الأوروبية عززت موقعها كأكبر مستقبل للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 930 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 636 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو استثنائي بلغ 46%.

واستحوذت أوروبا على نحو 43% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الفترة.

وأوضح مرزوق أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعة المصرية على تطوير عملياتها التشغيلية ومواكبة الاشتراطات التنظيمية المتزايدة في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومتطلبات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، إلى جانب تعزيز أنظمة التتبع عبر سلاسل التوريد.

إسبانيا تتصدر الأسواق الأوروبية نموًا

وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأوروبية من حيث نمو صادرات الملابس الجاهزة المصرية، بزيادة بلغت 86% لتسجل 185 مليون دولار.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنمو 69% لتسجل الصادرات إليها 86 مليون دولار، تلتها إيطاليا بنمو 51% لتسجل 55 مليون دولار، ثم فرنسا بنمو 45% لتسجل 48 مليون دولار، وألمانيا بنمو 37% لتسجل 117 مليون دولار.

وشدد رئيس المجلس التصديري على أن الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية وتعزيز التتبع يمثل أحد العوامل الرئيسية لرفع تنافسية المنتج المصري ودعم قدرته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع التطور التكنولوجي والتشغيلي داخل المصانع.

أمريكا أكبر سوق للصادرات المصرية

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها كأكبر سوق منفرد للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 841 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 651 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 29% وحصة سوقية قدرها 39%.

وأوضح مرزوق أن هذا النمو يعكس المزايا التنافسية للقطاع المصري، خاصة في سرعة الاستجابة اللوجستية والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية بكفاءة ومرونة.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية وتركيا

وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى الدول العربية ارتفاعًا بنسبة 17% لتصل إلى 301 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، بحصة سوقية بلغت 14%، بما يعكس تنامي حضور المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.

وشهدت الصادرات إلى ليبيا قفزة ملحوظة بنسبة 104% لتسجل نحو 41 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 28% لتصل إلى 240 مليون دولار.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا الأداء يعكس تنامي التكامل الإقليمي وتطور سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة قطاع الملابس الجاهزة على تنويع أسواقه الخارجية والاستجابة لمتطلبات المستوردين في الأسواق المختلفة.

البنطلونات تتصدر قائمة المنتجات

وعلى مستوى المنتجات، تصدرت البنطلونات غير المصنرة قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا خلال أول 7 أشهر من 2026، بقيمة بلغت 800 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 15%.

وسجلت صادرات التيشيرت والبولو شيرت المصنرة نحو 480 مليون دولار، بزيادة بلغت 18%، بينما ارتفعت صادرات البلوزات والقمصان إلى 277 مليون دولار، بنمو نسبته 21%.

كما شهدت المنتجات التخصصية نموًا قويًا، حيث قفزت صادرات البلوفرات والسويتيرات بنسبة 253% لتسجل 29 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الجوارب والقفازات بنسبة 98% لتصل إلى 37 مليون دولار.

التكنولوجيا تدعم تنافسية القطاع

وأكد فاضل مرزوق أن خريطة المنتجات المصدرة تعكس تطور القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمصانع المصرية، مشيرًا إلى أن القفزات المسجلة في عدد من المنتجات تؤكد اتجاه القطاع نحو مزيد من التنوع الإنتاجي ورفع القيمة التنافسية.

وأضاف أن نمو صادرات الملابس الجاهزة خلال 2026 لا يرتبط فقط بالتوسع في الأسواق الخارجية، وإنما يعكس أيضًا تطور القدرات التشغيلية والإنتاجية للمصانع المصرية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، بما يدعم استدامة النمو وزيادة حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.