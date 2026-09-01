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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر وأوزبكستان تتفقان على تعزيز الشراكة الزراعية ودعم استثمارات القطاع الخاص

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "منصور بيك كيليتشيف"، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين مصر وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على دعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، عمق العلاقات ومجالات التعاون الممتدة بين البلدين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تقديم جميع أوجه الدعم الفني ونقل الخبرات الزراعية للجانب الأوزبكي، ولا سيما في مجالات استصلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية وتنمية الثروة الحيوانية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود الأمن الغذائي في الكيانين.

وتناول اللقاء الترتيبات المقترحة لزيارة وفد أوزبكي رفيع المستوى إلى مصر خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، والذي يضم مسئولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والمزارعين والبنوك والمؤسسات المعنية بالزراعة والموارد المائية والتعدين؛ بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إدارة مزارع الإنتاج الحيواني بالأراضي المستصلحة حديثاً، والاستفادة منها في تطوير المساحات الصحراوية الشاسعة بأوزبكستان.

ووجه وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالإعداد الجيد والمكثف، لتنظيم مائدة مستديرة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من مصر وأوزبكستان لبحث فرص الاستثمار المشترك، وذلك في ختام زيارة الوفد الأوزبكي، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع الزراعي ورجال الأعمال، لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات عمل استثمارية على أرض الواقع.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في استكمال الدراسات والبيانات الفنية للمناطق المستهدفة، وتنسيق الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة بين ممثلي القطاع الخاص بالبلدين، تمهيداً لإدراج المشروعات المشتركة ضمن ملفات التعاون الاستراتيجي بين مصر وأوزبكستان خلال المرحلة المقبلة.

الزراعة وزير الزراعة أوزبكستان

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