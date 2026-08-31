متحدث الزراعة: مصر تتربع على عرش صادرات الموالح والفراولة المبردة

أكد خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تحظى بحضور قوي في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الموالح المصرية تأتي في مقدمة المنتجات الزراعية التي تتميز بها مصر عالميًا.

وأوضح، «جاد» خلال لقاء مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، أن مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للموالح، وعلى رأسها البرتقال واليوسفي والليمون وغيرها من المحاصيل.

وأضاف أن صادرات مصر لا تقتصر على الموالح، وإنما تشمل العديد من المنتجات الزراعية التي يتم تصدير كميات كبيرة منها إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها البطاطس والبطاطا والرمان والفراولة وغيرها من المحاصيل.

وأشار إلى أن مصر تتميز كذلك في تصدير الفراولة المبردة، خاصة خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أنها تعد من أبرز الدول المصدرة للفراولة المبردة إلى الأسواق الأوروبية.

وحول ترتيب مصر عالميًا في صادرات الفراولة المبردة، أوضح جاد أن مصر تحتل مرتبة متقدمة تتراوح بين المركزين الرابع والخامس عالميًا، مؤكدًا أن مستوى المنتجات الزراعية المصرية أصبح جيدًا جدًا على المستوى الدولي.

وأكد أن المواصفات والجودة الخاصة بالأصناف الزراعية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمامها.